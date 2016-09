Persönliche Wertschätzung als Basis

Vor einigen Jahrzehnten war das Verhältnis zwischen den christlichen Konfessionen - vorsichtig gesagt - noch angespannt. Da brachten katholische Bauern an hohen protestantischen Feiertagen schon mal die Gülle aus und umgekehrt, erinnern sich die beiden Alt-Dekane Monsignore Erich Ramstetter und Dr. Friedhelm Borggrefe an ihre Jugend. Dass das heute nicht mehr so ist, verdanke man der gelebten Ökumene, die inzwischen auch die Freikirchen und orthodoxen Gemeinden umfasst.

In Ludwigshafen ist die Ökumene seit September 1991 institutionalisiert, in Form der "Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen" (ACK). Das 25-jährige Bestehen ist ein willkommener Anlass zum Rück- und Ausblick. Heute arbeiten im ACK neben den beiden großen Kirchen auch die griechisch-orthodoxe Kirche, die Mennoniten und die Baptisten mit. "Vorausgegangen war ein jahrzehntelanger Prozess, zunächst in Form persönlicher Freundschaft", erinnert sich Borggrefe.

Ramstetter sei schon bei seiner Einführung als Pfarrer in der Friedenskirche dabei gewesen. Später habe man - zusammen mit anderen Kollegen - Projekte wie die Telefonseelsorge (1961), die Fördergemeinschaft soziale Brennpunkte (1970), die ökumenische Woche (seit 1972 in Friesenheim) und die ökumenische Sozialstation (1974) mitinitiiert.

Schlüsselerlebnis der gemeinsamen Arbeit sei dann 1990 die Aktion "Neuanfangen" gewesen, ein missionarisches Projekt, bei dem 2000 Menschen aktiv mitgearbeitet und von ihrem Glauben erzählt haben. "Wir haben erstaunt festgestellt, wie wunderbar wir uns ergänzen: Jede Kirche hat etwas von sich eingebracht - die Katholiken das Gebet, die Protestanten die Bibel", so Borggrefe.

"Das Wichtigste war, dass wir angefangen haben, uns gegenseitig kennenzulernen", ergänzte Hans-Erhard Wilms, der die Baptisten im ACK vertritt. Gerade die Freikirchen und Orthodoxen hätten es in der Vergangenheit oft schwer gehabt, denn in Deutschland würden unter Ökumene oft nur die beiden großen Konfessionen wahrgenommen. Inzwischen werde man angenommen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden offen diskutiert und als Bereicherung verstanden.

Darüber hinaus kommen immer mehr Christen aus anderen Ländern, die ihre eigenen Traditionen mitbringen - wie die Afrikaner, die vor einigen Jahren in der Friedenskirche lebensfrohe und lautstarke Gottesdienste abhielten. "Unsere Gesellschaft ist bunter geworden, und die Kirche wird es auf gemeindlicher Ebene auch", meint Pfarrer Christoph Knack (Gartenstadt).