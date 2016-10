Porträts im Programm

Unter dem Motto "Bibliotheken öffnen neue Welten" finden in der Zeit vom 24. Oktober bis 6. November die Bibliothekstage mit insgesamt mehr als 350 Veranstaltungen in rund 175 Bibliotheken statt. Die Stadtbibliothek und ihre Stadtteil-Zweigstellen nehmen an der Gemeinschaftsveranstaltung teil und bieten unter anderem Autorenlesungen für Jung und Alt, Vorträge, Workshops und Mitmach-Aktionen an.

Eröffnet wird die Reihe am Dienstag, 25. Oktober, 17 Uhr, in der Stadtteil-Bibliothek Mundenheim (Saarlandstr. 1), mit einem Workshop zur Schmuckherstellung. Nanni Hübner zeigt, wie man aus Perlen seinen eigenen Schmuck kreieren kann. Dafür fallen rund zehn Euro Materialkosten an. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0621/57 21 29.

Spannend wird es am Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtteil-Bibliothek Mundenheim. Der Bestsellerautor Wolfgang Burger liest aus seinem am 4. Oktober erschienenen Kriminalroman "Schlaf, Engelchen, Schlaf". Darin wird ein Professor mit Drohnachrichten überschüttet und bittet die Polizei um Hilfe. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten. Kinderbuchautorin Dagmar Chidolue liest am Freitag, 28. Oktober, 9 Uhr, in der Stadtteil-Bibliothek Ruchheim (Fußgönheimer Str. 13), aus "Millie auf Klassenfahrt" - einer besonders bei Mädchen beliebten Reihe. Die Veranstaltung ist für Schulklassen ab der ersten Klasse. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06237/59 03 68.

Musik als Begleitung

In der Stadtteil-Bibliothek Friesenheim (Spatenstr. 15) stellen die Autoren Anette Butzmann und Nils Ehlert am Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr, ihr kriminell-musikalisches Programm "Crimi Con Cello" vor. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Jugendbuchfans kommen am Freitag, 4. November, 9 Uhr, in der Kinder- und Jugendbibliothek (Bismarckstr. 44-48) auf ihre Kosten. Die mehrfach ausgezeichnete Autorin Nina Blazon liest aus ihrem neuesten Fantasyroman "Silfur - Die Nacht der silbernen Augen". Die Veranstaltung richtet sich an Schulklassen ab dem fünften Schuljahr. Um Anmeldung wird gebeten unter 0621/504-26 00.

Edith Brünnler kann man am Freitag, 4. November, 19 Uhr, mit einer Mundartlesung in der Stadtteil-Bibliothek Edigheim (Bürgermeister-Fries-Str. 14) erleben. "Do hawwisch grad noch druff gewaad" heißt das Programm. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Dominic Musa Schmitz liest am Freitag, 4. November, 19 Uhr, in der Stadtteil-Bibliothek Mundenheim aus seinem Buch "Ich war ein Salafist" - er will darin erklären, warum gerade junge Menschen der salafistischen Ideologie anheimfallen. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt drei Euro. red/bur