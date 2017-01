Posttunnel bleibt Hängepartie

Ludwigshafen. Die Verhandlungen über die Öffnung des Posttunnels, einer Fußgängerverbindung zum Hauptbahnhof, gehen in eine neue Runde. Am 16. Januar kommen Vertreter der Bahn, Verwaltung und Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) zu einem Gespräch zusammen, sagt der städtische Tiefbau-Chef Gerald Bohlender auf "MM"-Anfrage. Dabei würden die Ergebnisse der Planungen erörtert und vertragliche Regelungen besprochen. Gleichwohl dämpfte die Stadt die Erwartungen. "Wann die Gespräche zum Abschluss kommen werden, ist weiterhin nicht absehbar." Damit bleibt auch unklar, wann der Tunnel geöffnet wird.

4000 Unterschriften

Seit Jahren pochen unter anderem die Hochschule und das Berufsbildungszentrum an der Franz-Zang-Straße darauf, den vor 14 Jahren geschlossenen Fußgängerweg wieder zu öffnen. Denn die 180 Meter lange Verbindung würde den Studenten und Schülern einen direkten Zugang von der Ernst-Boehe-Straße zum Hauptbahnhof ermöglichen und ihnen einen langen Umweg ersparen. 4000 Unterschriften übergaben die Berufsschüler daher bereits vor zwei Jahren an Oberbürgermeisterin Eva Lohse. Von einer Tunnelöffnung würden auch Beschäftigte des Technologiezentrums und der angrenzenden Firmen profitieren.

Posttunnel Der 180 Meter lange Posttunnel wurde 1967 zwischen dem Hauptbahnhof und dem Postgelände an der Ernst-Boehe-Straße eingerichtet. In der Nähe befinden sich die Hochschule mit rund 4000 Studenten, die Berufsbildenden Schulen mit etwa 3000 Berufsschülern sowie das Technologiezentrum. Der Tunnel wurde aus Sicherheits- und Kostengründen 2003 geschlossen. Die Stadt kaufte 2013 und 2015 drei Flächen an der westlichen Tunnelseite von Bahn- und Post-Tochtergesellschaften.

Während eine Sprecherin der Deutschen Bahn zum derzeitigen Stand der Gespräche keine Angaben machte, gab sich die Verwaltung etwas auskunftsfreudiger. Vor allem die Aspekte Abwasserleitungen und Beleuchtung wurden demnach in den vergangenen Monaten in der Projektgruppe erörtert. Die TWL sitzen deshalb mit am Tisch, weil sie durch den Posttunnel eine Fernwärmeleitung vom Stadtteil West zum Stadtteil Süd verlegen wollen. Die Planung für die neue Trasse hat der städtische Energieversorger seit gut einem Jahr abgeschlossen.

"Die Verwaltung und Technischen Werke haben ihre Hausaufgaben gemacht. Nun ist die Deutsche Bahn am Zug", meinte die SPD-Landtagsabgeordnete und Mundenheimer Ortsvorsteherin Anke Simon vor fünf Wochen und forderte unmissverständlich, dass die Bahn die Öffnung des Tunnels nicht weiter blockieren solle.

Eine wichtige Hürde hatte das Projekt indes vor vier Jahren genommen, als die Stadt zwei Grundstücke am westlichen Tunnelausgang von einer Bahn-Tochtergesellschaft erwarb. Zwei Jahre später kaufte sie eine weitere Fläche von einer Post-Gesellschaft hinzu. Danach begann eine umfangreiche Vorentwurfplanung für die Tunnelöffnung. Diese ist nach Angaben der Stadt deshalb notwendig, weil das Projekt die Unterquerung einer Hauptstrecke der Deutschen Bahn betrifft.

Im Sommer 2015 hatten sich die TWL zuversichtlich gezeigt, dass bald ein Vertrag über die Tunnelnutzung für eine Fernwärmeleitung vorliegen könne. Diese Hoffnung erfüllte sich aber nicht. Nähere Angaben machten die Technischen Werke dazu nicht.

"Da DB-intern eine Vielzahl von Stellen zu beteiligen sind, ist weiterhin nicht absehbar, wann die Vertragsverhandlungen beendet sein werden", lautet die aktuelle Einschätzung der Stadt. Auch die genaue Kostenaufteilung steht noch nicht fest. Nach bisherigen Angaben wird der Betrag auf rund 600 000 Euro geschätzt. Die gesamten Kosten liegen aber nach Angaben der Stadt noch nicht auf dem Tisch.