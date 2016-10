Profis brauchen vier Sekunden für ein Fenster

Die dunkle Jahreszeit beginnt. "Man sagt, dass das auch die Einbruchszeit ist", betonte Horst Gesell, der Leiter der Abteilung Zentrale Prävention beim Polizeipräsidium Rheinpfalz. Gestern ging in der Friedrich-Ebert-Halle die zweittägige Ludwigshafener Einbruchschutz-Messe zu Ende. Über 40 Aussteller präsentierten dabei ihre Sicherheitsprodukte. Dazu gab es spezielle Vorträge zum Thema. "Wir hatten viele gute Gespräche und sind mit der Resonanz zufrieden", betonte Messeorganisator Detlef Garthen. Rund 4000 Besucher kamen in die Ebert-Halle.

Die erste Auflage der Einbruchschutzmesse hatte die Polizei noch in Eigenregie im Pfalzbau organisiert. "Diesmal sind wir als Beratungsstelle vor Ort und informieren die Bürger, wie man sich schützen kann", sagte Horst Gesell. "Für einen Einbrecher ist es kein Problem, ein Fenster zu öffnen, das nicht den Sicherheitsstandard RC 2 erfüllt. Dafür braucht ein Profi circa vier Sekunden", machte Martin Boll vom Präsidium Mannheim klar. Zusammen mit den Ludwigshafener Kollegen beriet er über die zwei Tage, jeweils von 10 bis 18 Uhr, die Besucher, wie sich Einbrüche verhindern lassen. "Das ist das erste Mal, dass wir das zusammen machen." Aber es gebe ja eine Kooperation zwischen Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, in diesem Bereich konzentriert zusammenzuarbeiten. "Wir hatten doch auch sehr viele Mannheimer an unserem Stand", hat Boll beobachtet. In der Rhein-Neckar-Region sei die Zahl der Haus- und Wohnungseinbrüche gestiegen, sagte Horst Gesell. Deshalb kam die Idee einer Einbruchschutzmesse.

"Ich finde, diese Veranstaltung ist sehr gut. Man bekommt alle Informationen, die man braucht, hat alles an einem Fleck", sagte Frank Klaiber, der mit seiner Frau Elke aus dem pfälzischen Lambsheim in die Friedrich-Ebert-Halle gekommen war. Er erzählte: "In unserer Nachbarschaft ist vor einigen Monaten mehrfach eingebrochen worden. Wir wollen unser Haus nun schützen. Gerade, was unsere Terrassentür und die Fenster angeht, hatte ich einige Frage. Jetzt weiß ich, was zu tun ist."

Tipps gaben Boll und Gesell: "Es gibt da einige goldene Regeln, die eigentlich ganz einfach sind: Türen, Fenster und Terrassentüren schließen, Schlüssel niemals draußen verstecken, auf Fremde im Haus oder auf Grundstücken achten und keine Hinweise in sozialen Medien auf die Abwesenheit geben."

Von elektronischen Alarmsystemen über Rollläden, Sicherheitsfenster oder Nachrüstprodukte wie Querriegel für Eingangstüren oder Zusatzschlösser konnte der Interessierte alles finden. "Ich habe mir eine Videoüberwachung bestellt", erzählte beispielsweise Roland Kupfer. Er wohnt in einer Wohnung in Feudenheim. "Zuletzt kamen sozusagen die Einschläge gefährlich nahe. Mit der Überwachung fühle ich mich einfach sicher", sagte der Mannheimer dem "MM".