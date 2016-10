Promille-Brille öffnet die Augen

Schwankend bückt sich Jesco, um Holzklötzchen vom Boden aufzuheben. Es fällt ihm sichtlich schwer, und als er diese am Ende der Form nach bei einer Art Kleinkind-Puzzle einsortieren soll, hat er große Probleme, die passenden Klötzchen zu finden. Mit der Promille-Brille auf der Nase fühlt er sich wie ein Betrunkener. "Merkwürdig - ich hätte es mir nicht so schwer vorgestellt", wundert sich der Schüler. "Am Ende war mir richtig schwindelig."

Mit seinen Klassenkameraden hat Jesco beim Promille-Run im Kino Cinestar teilgenommen, in dem die Jugendfilmtage "Nikotin und Alkohol - Alltagsdrogen im Visier" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) starteten. Auch heute setzen sich rund 1200 Schüler zwischen zwölf und 19 Jahren sowie Lehrer aus Ludwigshafen und der Region über Filme und Mitmach-Aktionen mit dem Thema Suchtprävention auseinander.

"Die Jugendfilmtage sind eine große Chance für uns, auf das Thema aufmerksam zu machen, weil wir mit einer solchen Aktion viele Schüler auf einmal erreichen", unterstreicht Anette Schilling von der Fachstelle Suchtprävention der Diakonie. Diese ist neben dem Verband der Privaten Krankenversicherungen einer der Kooperationspartner der Jugendfilmtage. Die ersten seien bei den Schulen so gut angekommen, dass sich die Veranstalter zu einer Fortsetzung in Ludwigshafen entschließen. "Diesmal haben wir vor allem Förderschulen und Realschulen plus eingeladen."

An acht Stationen lernen die Schüler spielerisch Wissenswertes über Alltagsdrogen. Darunter sind beispielsweise ein Würfelspiel, eine Wurfsäule, ein Frageduell und ein Geschicklichkeitsspiel der Polizei. In der Filmbox, die von Auszubildenden der BASF betreut wird, müssen sich die Schüler einen Gegenstand aussuchen und diesen mit dem Thema Alkohol oder Zigaretten in Verbindung bringen. Die Schüler vor der Box können sich den Spot zeitgleich anschauen.

Chantal und ihre Mitschülerinnen von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Mutterstadt haben sich ein Sparschwein ausgesucht. Im Film erzählen sie, warum Rauchen schlecht ist und wie man mit gesundheitsbewusstem Verhalten Geld sparen kann. Gloria findet, dass Raucher stinken. "Außerdem muss man mehr arbeiten, um sich Zigaretten zu finanzieren", erklärt sie. "So nimmt man viel mehr mit, als wenn man das Thema nur im Unterricht behandelt", sagt Chantal. Dort sollen die Themen nachbereitet werden. Im Vorfeld konnten die Lehrer an Workshops teilnehmen. Und auch Unterrichtsmaterialien stehen ihnen zur Verfügung. "Das ist sinnvoll, da Sucht ein Thema ist, das wir an den Schulen haben", sagt Markus Röser, Lehrer für Englisch, Sport und Biologie an der IGS. "Bei den Schülern kommt ein Ausflug ins Kino außerdem gut an."

Die Mitmach-Spiele bereiten die Jungen und Mädchen auf die folgenden Filme vor. Vor jedem Film gibt es ein Quiz. "Es handelt sich um deutsche oder amerikanische Spielfilme, bei denen es nicht primär um die Suchtproblematik geht", erzählt Bettina Brünner von der BZgA. Sie lieferten aber Material für eine Unterrichtsbesprechung.

Dass solche Maßnahmen fruchten, zeigt die Statistik. Laut einer Studie der BZgA von 2015 ist der Konsum von Tabak und Alkohol bei Zwölf- bis 17-Jährigen seit Jahren rückläufig. Der 14-jährigen Gylsha von der Realschule plus am Ebertpark hat die Veranstaltung gefallen. "Ich fand das gut. Bisher wusste ich noch nicht viel über das Thema."