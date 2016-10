Protokoll: Die Ereignisse am Unglücks- und Folgetag

Bei einer Explosion im Landeshafen Nord der BASF sind am Montagvormittag mehrere Menschen verletzt worden.

Am Tag nach dem schweren Unglück.

19:09: Über die Apps Katwarn und NINA wird die Warnung mit Hinweisen für die Bevölkerung zum Unglück bei der BASF aufgehoben. Auf der Seite der Stadt Ludwigshafen ist zu lesen, dass eine mögliche Gefährdung der Bevölkerung nun nahezu auszuschließen sei. Bürger der Stadtteile Pfingstweide, Edigheim, Oppau und Friesenheim könnten sich wieder im Freien aufhalten sowie Fenster und Türen öffnen. Ausnahme sei das Gewerbegebiet Nachtweide: Hier gelten nach wie vor vorsorglich die bisherigen Sicherheitshinweise.

17:12: Die Polizei warnt über den Kurznachrichtendienst Twitter, die Behinderungen auf der L 523 stadteinwärts im Bereich Ludwigshafen-Nord würden weiter anhalten. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Wichtige Telefonnummern für Betroffene Informationstelefon der Feuerwehr 0621 5708-6000 Bürgertelefon 0800/5050500 Umweltzentrale 0621/60-4040

16:35: Etwa 280 Einsatzkräfte der Polizei waren am Montag bei dem Unglück in Ludwigshafen im Einsatz. Das teilte Thomas Ebling, der Präsident des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, bei einer Pressekonferenz mit. Unter den Einsatzkräften waren etwa zahlreiche Verkehrspolizisten, die Rettungswegen frei machten. Angehörige der Wasserschutzpolizei waren ebenfalls im Einsatz - sie mussten beispielsweise Schiffe auf dem Rhein anhalten. Andere Polizeikräfte waren - und sind - mit der Inaugenscheinnahme des Unglücksorts befasst. "Der Brandort gilt im rechtlichen Sinn als beschlagnahmt", so Ebling. "Wir suchen nach Spuren."

16:20: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer fordert bei einer Pressekonferenz nach dem Unglück beim Chemieriesen BASF eine lückenlose Aufklärung der Ursachen. "Wir wollen klar machen, dass man offensiv mit Informationen umgeht und mit der Aufklärung der Schadensursache", sagte die SPD-Politikerin. Dreyer hatte zunächst die Einsatzkräfte von der Feuerwehr besucht und anschließend etwa eine Stunde mit dem BASF-Vorstand gesprochen. "Ich wollte mich vergewissern, dass alles Menschenmögliche getan wird, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten", sagte sie.

15:33: Die Stadt Mannheim gibt Entwarnung für die nördlichen Stadtteile. In einer Pressemitteilung heißt es, dass auch die Stadt Ludwigshafen im Warn- und Informationssystem KATWARN vom Warn- in den Informationsmodus gewechselt sei. Daraufhin habe auch Mannheim die vorsorgliche Warnung aufgehoben. Türen und Fenster in den Stadtteilen Sandhofen und Kirschgartshausen müssen nicht mehr geschlossen gehalten werden.

In der Katastrophen-Warnapps KATWARN und NINA sind die Warnmeldungen für Ludwigshafen zunächst noch abrufbar. Auch auf der Seite der Stadt Ludwigshafen wird noch für die Stadtteile Pfingstweide, Edigheim, Oppau und Friesenheim dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie längere Aufenthalte und Arbeiten im Freien zu vermeiden.

14:35: Im Hinblick auf Luftschadstoffe teilt das rheinland-pfälzische Umweltministerium mit, dass das "Zentrale Immissionsmessnetz - ZIMEN" des Landes in Ludwigshafen mit drei kontinuierlich messenden Stationen vertreten sei. Bislang sei keine Überschreitung der Luftgrenzwerte in Bezug auf brandgasrelevante Stoffe gemessen worden.

Auch in den Rhein seien keine Gefahrstoffe eingetragen worden, so das Ministerium. Der Sicherheitsgraben habe die Schadstofffrachten und Löschflüssigkeiten aufnehmen können. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd habe bestätigt, dass diese nun in der Kläranlage aufgearbeitet würden.