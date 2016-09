Provisorien für Kitas in drei Stadtteilen

Bis 2020 sollen 48 neue Kitagruppen entstehen. © dpa

Der Zuzug auch von jungen Familien in die Stadt hält an. "Die Schwelle von 170 000 Einwohnern wurde in der vergangenen Woche überschritten", berichtete Oberbürgermeisterin Eva Lohse gestern im Bau- und Grundstücksausschuss. Dringend benötigt die Verwaltung deswegen mehr Kitaplätze. Um den Bedarf in den drei Stadtteilen Oggersheim, Süd und West baldmöglichst abzudecken, werden Pavillongebäude als Provisorien errichtet. Der Ausschuss beschloss die Vorhaben für insgesamt 3,4 Millionen Euro gestern mit großer Mehrheit.

Wie dringend die Ausweichquartiere sind, verdeutlicht das Beispiel Oggersheim: Mit einer Ausnahmegenehmigung während eines laufenden Bebauungsplanverfahrens wird auf einem Gelände in der Adolf-Diesterweg-Schule ein Provisorium mit sieben Kitagruppen für 1,05 Millionen Euro gebaut - bis der Neubau für Oggersheim-West auf einer benachbarten Fläche fertig ist.

Lange Suche nach GAG-Absage

Kita-Ausbau Die Stadt will in den nächsten vier Jahren 48 neue Kita-Gruppen schaffen. Zudem sind 14 weitere Krippengruppen geplant. Bei den kirchlichen Trägern sind 25 neue Kita-Gruppen vorgesehen. Schwerpunkte sind Oggersheim, Mitte, Süd und Friesenheim. Die Stadtverwaltung will bis zum Jahr 2020 rund 31 Millionen Euro für den Ausbau der Kitaplätze ausgeben. Zudem sollen Maßnahmen von freien Trägern mit 20 Millionen Euro gefördert werden.

Im Stadtteil West entsteht ein Ausweichquartier für vier Kita-Gruppen an der Pettenkofer-/Industriestraße für 360 000 Euro. Hintergrund: Die Stadt reißt die Kindertagesstätte in der Schanzstraße ab und stellt dort einen größeren Neubau hin - mit sieben statt bislang vier Gruppen. Ähnliches ist im Stadtteil Süd vorgesehen. Auch die Kindestagesstätte Süd wird an gleicher Stelle deutlich erweitert - von fünf auf acht Gruppen. Das Ausweichquartier am Südwestknoten (Kosten: 1,9 Millionen Euro) soll bereits die höhere Kapazität haben.

Denn im Stadtteil Süd fehlen seit Jahren besonders viele Kitaplätze. Über den Standort der neuen Kita gab es in den vergangenen Monaten heftige Diskussionen. Der ursprüngliche Vorschlag der Verwaltung, die Einrichtung am Koschatplatz zu bauen, stieß im Ortsbeirat auf wenig Gegenliebe. Die neue Kita in der Orffstraße soll jetzt mit mehr Plätzen bis 2019 errichtet werden. Wegen des hohen Bedarfs entsteht bis Ende 2017 ein weiterer Kita-Neubau an der Gneisenaustraße. Die lange Suche nach Standorten war auch deswegen nötig, weil die städtische Immobiliengesellschaft GAG ihren jahrelang gehegten Plan für eine große Kita in der Christian-Weiß-Siedlung an der Saarlandstraße aufgab.

30 Erzieherstellen unbesetzt

Auf breite Zustimmung bei den Fraktionen stieß das Programm für Kita-Ausweichquartiere. Constanze Kraus (CDU) sprach von "einer finanziellen und organisatorischen Herkulesaufgabe". Udo Scheuermann (SPD) fragte, ob überhaupt genügend Erzieher bereitstünden. Bereichsleiter Wolfgang Leidig erklärte, dass 77 zusätzliche Fachkräfte gebraucht würden. Die Stadt habe 25 neue Erzieher eingestellt. "30 Stellen sind aber unbesetzt. Es bleibt eine Herausforderung", sagte Leidig. Zugleich fügte er hinzu: "Es kann sein, das wir nicht jedes Provisorium sofort eröffnen können."

Zudem sprachen die Fraktionen ein weiteres Problem an und verlangten höhere Zuschüsse für den Kita-Ausbau. Bund und Land sollten mehr Gelder bereitstellen, so die einhellige Forderung. Lohse unterstrich diese mit Zahlen: "Für die Erweiterung der Kita-Plätze haben wir seit 2008 rund 80 Millionen Euro ausgegeben, aber insgesamt nur zwölf Millionen Euro bekommen - obwohl Bund und Land Steuereinnahmen in Rekordhöhe haben."