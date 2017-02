Ratschläge für junge Eltern

Gruppenkurse mit jeweils einem Elternteil und einem Baby gehören zum "Prager-Eltern-Kind-Programm" (PEKiP), das vielfach in Ludwigshafen angeboten wird.

Ludwigshafen. Wo ist die nächste Krabbel-Gruppe in meinem Stadtteil? Welche Kurse zur Babypflege und zu Erziehungsfragen werden angeboten? Gibt es Freizeitangebote für Kleinkinder an Wochenenden? Für diese und ähnliche Fragen müssen junge Familien nicht mehr mühsam viele Broschüren durchblättern. Vielmehr erhalten sie jetzt auf bequeme Weise dank eines neuen Internetportals einen umfassenden Überblick über alle Angebote im Stadtgebiet. Die Verwaltung entwickelte mit dem Heinrich Pesch Haus die digitale Übersicht. Gleichwohl sind auch Kurse und andere Aktivitäten von 20 Partnern aufgeführt.

Die Palette reicht vom Verein donum vitae über Kinderschutzbund, pro familia, Marienkrankenhaus und Staatsphilharmonie bis zur Volkshochschule. Das Infoportal umfasst mittlerweile 127 Angebote für Kinder bis drei Jahren.

"In Fragen von Bildung, Erziehung, Gesundheit und Freizeitgestaltung wollen wir Familien und Alleinerziehende unterstützen", nennt Beigeordnete Cornelia Reifenberg das Ziel - in einer anderen Form als früher. Schriftliche Informationsbroschüren seien längst nicht mehr so gefragt. "Internet ist viel bedeutsamer." Wichtig ist der Jugenddezernentin auch der Aspekt der Prävention. "Junge Mütter und Väter sollten frühzeitig Hilfestellungen bekommen, um unliebsame Entwicklungen zu vermeiden."

Informationsportal Die Webseite ist unter www.ludwigshafen-familie.kursportal.info erreichbar. Werbung für das Portal macht ein Lesezeichen, das in der Begrüßungsmappe der Stadt für alle jungen Eltern enthalten ist. Das Lesezeichen wurde in einer Auflage von 10 000 Exemplaren gedruckt. Es wird unter anderem in Kinder- und Bildungseinrichtungen verteilt. Weitere Anbieter können sich beim Jugendamt (Tel. 0621/504-39 05) oder beim Heinrich Pesch Haus (Tel. 0621/5999-221) melden.

Ernährung und "Bücherzwerge"

Über eine Geburtsvorbereitung für Paare können sich die Familien ebenso informieren wie über frühkindliche Ernährung, Stillcafés, Babykleiderkammer oder die "Bücherzwerge", einem Krabbeltreff in den Stadtteilbibliotheken. In Verbindung mit einem Straßenplan wird gleich der betreffende Veranstaltungsort angezeigt. Neuer Trend sind Kurse für Großeltern, etwa zur Babypflege. An diese Zielgruppe richten sich bereits fünf Angebote in den nächsten Monaten.

Die Webseite ist nicht nur nach den fünf Bereichen Schwangerschaft, Geburt, Baby, Kleinkind sowie Rat und Hilfe gegliedert. Sie enthält auch eine spezielle Filterfunktion, die sämtliche Angebote in einem bestimmten Umkreis anzeigt. Beispiel: Wer in der Maudacher Bergstraße wohnt und maximal zwei Kilometer zurücklegen will, kann derzeit unter 31 Kursen und regelmäßigen Treffs wählen.

"Aus Erfahrungen in der Praxis ist das Informationsportal als niedrigschwelliger Service für Familien entstanden", berichtet Ulrike Gentner, Leiterin der Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus. Die Anregung kam vom runden Tisch "Frühe Hilfe und Beratung", der sich viermal jährlich trifft und über Verbesserungen berät. "Die Webseite ist ein Beleg für das gute Netzwerk in diesem Bereich in Ludwigshafen. Zugleich können wir damit Doppelstrukturen besser vermeiden", sieht Gentner einen weiteren Vorteil.

"Das Portal kann auch von Kinderärzten und anderen Fachkräften genutzt werden, die mit Familien arbeiten", ergänzt Susann Schmidt von der Jugendhilfeplanung im Stadtjugendamt. Nach ihren Angaben war die Einrichtung der Webseite mit keinen Kosten verbunden. Denn sie entstand in Kooperation mit dem bundesweiten Weiterbildungsportal Wysi. Die jährlichen Kosten beziffert Jugendamtsleiter Jürgen May auf einen "niedrigen dreistelligen Betrag".

Ob das Informationsportal mit Angeboten für Kinder bis zu sechs Jahren erweitert wird, ist offen. Reifenberg: "Darüber gibt zwar Überlegungen. Wir warten aber erstmal die Nachfrage für die Webseite ab."