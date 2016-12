Raubüberfalle auf Supermärkte in Ludwigshafen

Maskierte Täter sind nach Raubüberfällen auf zwei Supermärkte in Ludwigshafen entkommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, forderten zwei mit einer Pistole bewaffnete Täter am Samstagabend gegen 20 Uhr die Verkäuferin eines Supermarktes in der Schweigener Straße (Maudach) auf, Bargeld herauszugeben. Als sich die Frau weigerte, flüchteten die Täter ohne Beute. Kurz darauf überfielen zwei ebenfalls maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Täter gegen 20.50 Uhr einen weiteren Supermarkt, in der Schweigener Straße im selben Stadtteil. Sie forderten Bargeld und schossen in die Luft. Anschließend flüchteten sie mit dem Geld, die Summe war zunächst unbekannt. Trotz sofortiger Fahndung mit starken Polizeikräften konnten die Täter entkommen. Ob es sich bei beiden Überfällen um dieselben Täter handelte, war zunächst unklar.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.