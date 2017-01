Reichlich Ideen für schönsten Tag im Leben

Alles muss stimmen: Dolunay Erdar von "Hair and Beauty" aus Mannheim (rechts) kümmert sich um Haare und Make-up einer Kundin in der Ebert-Halle.

Ludwigshafen. Wer eine Hochzeit vorbereitet, muss sich auf viel Arbeit gefasst machen. An vielerlei ist zu denken - von der Garderobe bis zu den Flitterwochen. Bei der zweitägigen Hochzeitsmesse "Trau" am Wochenende in der Ludwigshafener Ebert-Halle konnten sich Heiratswillige Tipps und Anregungen holen: 120 Aussteller aus 40 Branchen widmeten sich auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern jeweils von 10 bis 18 Uhr ganz dem "wichtigsten Tag des Lebens".

Bereits am Samstag war der Andrang groß. Insgesamt kamen an beiden Tagen rund 5000 Besucher. Darunter Laura Kern. Die 25-jährige Arzthelferin aus Ludwigshafen hatte zuvor "Ja" gesagt. "Mein Freund hat mir im Luisenpark einen romantischen Heiratsantrag gemacht", erzählte sie. Am Samstag schlenderte sie nun mit ihrem Zukünftigen durch die Ebert-Halle. "Wir sind auf der Suche nach einem Kleid", sagte sie und betonte: "Das ist vielleicht das Wichtigste: Jeder will doch wissen, wie die Braut aussieht." Ob sie schon eine Idee für ihr Kleid hat? "Nein, nicht wirklich." Bei der Messe hatte die junge Frau aber eine besonders große Auswahl. "Das ist cool", befand sie beim Blick durch die Halle.

Insgesamt waren acht Anbieter von Brautmode vertreten. Es gab Kleider mit venezianischer Spitze, zarten Volants und viel Tüll. War da etwas für die Ludwigshafenerin dabei? "Bislang irgendwie nicht so. Ich mag es schlicht", erklärte Kern. "Ich bin auf die Modenschau gespannt."

Ringe zum Selberschmieden

Wichtig bei der Trauung sind natürlich die Ringe. In der Halle präsentierten sich 13 Goldschmiede. Im Trend seien derzeit vor allem Trauringe zum Selberschmieden, erklärte Aslan Aliev, der in den Mannheimer Quadraten ansässig ist.

Thorsten Schampke ist schon verheiratet. Dennoch besuchte der 54-Jährige aus Frankenthal mit seiner Frau Petra die "Trau" am Samstag und zeigte sich angetan: "Das ist schon wahnsinnig, was es hier alles gibt. Da drüben war ein Stand mit einem Zauberer, der anbietet, am Hochzeitstag eine Show abzuliefern." Schampke wird im August seine Tochter an den Altar führen. "Ich und meine Frau möchten uns ein bisschen inspirieren lassen. Die Hochzeitsparty soll bei uns im Garten stattfinden." Brautkleid, Ringe, Location: "Um den wichtigsten Tag im Leben perfekt zu machen, gehört noch mehr dazu", sagte Petra Schampke.

Tanzschulen warben für "Kurse für Mann und Frau", Konditoreien präsentierten mehrstöckige Hochzeitstorten. Kurios: Neben dem Tortenbäcker warb ein Fitnessstudio für ein Abnehm-Programm. Auch die Musik bei der großen Party muss natürlich stimmen. Sängerin Nora Brandenburger aus Landau beispielsweise gab dem Publikum eine Live-Probe ihrer Stimme. Immer wichtiger wird offenbar auch das gelungene Abschlussfeuerwerk. Bei der "Trau" warb ein pyrotechnischer Betrieb per Videoclip für einen "Hochzeitscountdown".

Laura Kern war unterdessen bei einer weiteren Station angelangt: dem Friseur. "Ich möchte die Haare bei meiner Hochzeit lang lassen", erzählte sie und verriet: "Am liebsten würde ich da vorne am Stand ja eine Limousine mieten. Aber nicht für die Hochzeit, sondern für den Junggesellinnen-Abschied."