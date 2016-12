Mannheim / Notfallknopf am Fahrkartenautomat

Die RNV will die Sicherheit an ihren Haltestellen verbessern - in einem Testlauf stattet sie elf Fahrkartenautomaten in Mannheim mit Notrufknöpfen aus, mit denen ein direkter Kontakt zur Einsatzzentrale der Polizei hergestellt werden kann. Langfristig sollen alle Ticketgeräte umgerüstet werden. [mehr]