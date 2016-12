Rüstzeug für den Brückenbau

Ludwigshafen. Der werdende Vater war so aufgeregt, er musste raus aus dem Kreißsaal. Luft holen. Irina Koruykova lacht, als sie von einem ihrer Einsätze erzählt. Er hat die Ehrenamtliche, die sich seit Freitag ganz offiziell "Brückenbauerin" nennen darf, also ins Krankenhaus geführt. Die Familie - ein bulgarisch-serbisches Paar - brauchte Übersetzungshilfe. Und weil der Mann nun schwächelte, blieb Irina Koruykova tapfer, hielt der Schwangeren die Hand - und durfte den kleinen Jungen als erste im Arm halten.

Die 54-Jährige stammt aus Bulgarien und ist eine von 15 neuen Brückenbauern. Menschen, deren Wurzeln in einem anderen Land liegen und die jetzt andere unterstützen, die neu in Deutschland, neu in der Stadt sind. Dafür haben sie in den vergangenen Monaten eine Ausbildung absolviert. 180 Unterrichtsstunden, erklärt Rosanna Cavallaro, die den Internationalen Frauenteff leitet und das Projekt betreut. Die Teilnehmer lernen beispielsweise, welche kommunalen Einrichtungen oder Behörden für welche Angelegenheiten zuständig sind. Oder wie sie sicher mit Konflikten umgehen. Und sie sammeln - wie Irina Koruykova im Krankenhaus - bereits erste Erfahrungen, die sie anschließend in Supervisionen besprechen.

"Großes Vertrauen"

Integrationsbegleiter Die neuen Brückenbauer: Ziba Azad Ashkshahri, Zoubir Azzef, Ferewoini Hoffmann, Fahid-Ali Kassem, Irina Koruykova, Khadiija Mohamed Ade, Nahid Nada, Namo Othman, Sahella Schamseldine, Salman Scharief, Rabia Shaikh, Sivan-Roger Uektue, Tahra Younis Hassan Youssef, Fahad Bayazed und Hisni Zimberi. Es handelte sich um das dritte Qualifizierungsprogramm. Damit sind jetzt 40 Brückenbauer im Einsatz, sie stammen aus 24 Ländern und sprechen 28 Sprachen. Das Projekt wird aktuell von der Stadtverwaltung getragen, die BASF unterstützt das Ausbildungsprogramm finanziell.

Die neuen Brückenbauer stammen aus 13 Ländern, wie Bürgermeister Wolfgang van Vliet in seinem Grußwort bei der Zertifikatübergabe im Rathaus betont. Und sie beherrschen Sprachen, bei denen manch Außenstehender erst einmal Google befragen muss, wo sie gesprochen werden: Sorani und Bahdini (kurdische Sprachen/Dialekte) etwa, Tigrinisch in Äthiopien und Eritrea oder Zazaki in der östlichen Türkei. Aber auch in Ludwigshafen: "Unsere Brückenbauer vermitteln sprachlich, aber sie beraten nicht", erklärt Hannele Jalonen, Integrationsbeauftragte der Stadtverwaltung. Wenn Einrichtungen Übersetzungshilfe brauchen, aber nicht auf professionelle Dolmetscher angewiesen sind, dann fordern sie die Ehrenamtlichen an.

Vertreter etwa von Jugendamt oder Jobcenter betonen bei einem Podiumsgespräch, wie wichtig die Arbeit der Ehrenamtlichen ist. Vor allem wenn es darum geht, die Klienten auf Termine vorzubereiten und anschließend mit ihnen darüber zu sprechen. "Ich merke immer wieder, wie groß das Vertrauen in die Brückenbauer ist", erklärt Schulsozialarbeiter Frank Klein. Und Hannele Jalonen beobachtet: "Dank der Brückenbauer fühlen sich die Ämter kompetenter und die Migranten sicherer und willkommener."

Doch neben viel Lob für das Projekt nimmt Beate Steeg, Bereichsleiterin im Sozialdezernat, Anregungen mit: "Wir haben im Blick, unsere Brückenbauer auch zu schützen", sagt sie. "Sie übersetzen nicht nur, sie vermitteln auch kulturellen Hintergrund. Sie übernehmen viel Verantwortung." Sie habe herausgehört, dass die Einsätze der Brückenbauer noch besser vor- und nachbereitet werden müssen. Ein Thema, das im Vorfeld des Podiumsgesprächs angeklungen war: In kleinen Gruppen diskutierten Brückenbauer und Vertreter von Beratungsstellen über die Arbeit der Ehrenamtlichen. Was läuft gut? Wo gibt es Probleme?

Sivan-Roger Uektue redet offen darüber, dass es manchmal nicht so leicht ist, sich abzugrenzen: "Für die Menschen sind wir ja nicht nur Sprachvermittler, sondern oft auch Ansprechpartner für Privatangelegenheiten." Der 38-jährige Mannheimer stammt aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet und hat kurdische Wurzeln. Er ist, sagt er lachend, "geprüfter deutscher Staatsbürger". Sein Ehrenamt nimmt ihn manchmal ganz schön mit. Zu sehr, fänden seine Frau und seine Kinder. Und doch fühle er sich verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen. Er erzählt von einem Geschwisterpaar, der Ältere habe beide Beine verloren. Der Jüngere, noch minderjährig, sei mit ihm geflohen. "Es berührt mich sehr, wie er sich um seinen Bruder kümmert." Und es treibt ihn um, wie er den beiden helfen kann.

Auch Laura Dimitroglou, schon länger Brückenbauerin, berichtet: von üblen Schimpfworten bei einem Termin. "Da habe ich nicht mehr übersetzt. Ich will keine Streitschlichterin sein, wenn es unter die Gürtellinie geht." Brückenbau ist nicht immer einfach, das Konstrukt manchmal fragil. Aber die Ehrenamtlichen bekommen viel zurück: Gesten und Worte des Dankes. Oder ein Neugeborenes auf den Arm.