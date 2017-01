Schäferhund aus Auto in Ludwigshafen befreit

Ludwigshafen. Die Feuerwehr und der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) haben am Sonntagvormittag einen Schäferhund aus dem Kofferraum eines Autos befreit. Wie die Stadt Ludwigshafen mitteilte, war das Tier bei winterlichen Minusgraden ohne Wasser und Nahrung in dem Kombi in der Dubliner Straße sich selbst überlassen gewesen. Vermutlich hatte der Hund mehr als zwölf Stunden im Auto verbracht. Um das Tier zu befreien hatte die Feuerwehr eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen. Aufgrund der getönten Scheiben sei der Zustand des Hundes anders nicht einzuschätzen gewesen.

Nachdem das Tier befreit war, kam die 32-Jährige Auto-und Autohalterin zum Wagen. Offenbar war sie kaum ansprechbar - es habe der Eindruck bestanden, dass die Frau unter Drogeneinfluss stand. Deshalb nahmen ihr die KVD-Beamtinnen die Autoschlüssel ab und verständigten die Polizei. Die Beamten teilten der Frau mit, sie könne ihr Fahrzeug abholen, wenn sie wieder fahrtüchtig sei. Das Tier wurde in ein Tierheim gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt, da es aufgrund der eingeschlagenen Scheibe für jedermann zugänglich und die Fahrerin nicht fahrtüchtig war. Eine Anwohnerin hatte die Polizei zuvor wegen des im Wagen bellenden Hundes verständigt. (dls)