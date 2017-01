Scharfer Blick auf Krume

Ludwigshafen. Im Rathaus-Center ist ein Messestand aufgebaut, bei dem man schon von weitem erkennen kann: Hier geht es ums Brot. Beim genaueren Hinsehen wird klar, das Brot wird vom Institut für Qualitätssicherung IQBack geprüft, einer unabhängigen Einrichtung. Karl-Ernst Schmalz schneidet Brötchen verschiedener Sorten in Hälften, betrachtet sich die Beschaffenheit genauer und probiert. Dabei weiß der Prüfer nicht, von welcher Bäckerei die Lebensmittel stammen. Die Brote und Brötchen sind lediglich mit Nummern gekennzeichnet.

Bewertet werden zum Beispiel Kriterien wie Form, Oberflächeneigenschaft oder Krumenbild, so das Fachwort. Der Prüfer vergibt Punkte. Eine Backware, die 100 Punkte erreicht, erhält die Auszeichnung "sehr gut". Die Besucher können sich am Stand über Brot informieren, aber auch selbst probieren. "Ich prüfe schon seit 30 Jahren für das Brotinstitut. Die Vielfalt der Sorten ist gestiegen, dafür ist die Zahl der Handwerksbetriebe drastisch zurückgegangen", sagt Schmalz. "Doch die Qualität der Waren ist konstant geblieben. Auch Großbetriebe legen Wert darauf, handwerklich gutes Brot zu backen."

Handwerk stellt sich vor

Zu Trends wie "Low Carb" (übersetzt: kohlenhydratreduzierte Ernährung) oder vegane Ernährung meint Schmalz: "Wer viel Sport treibt, kann auch Kohlenhydrate gut verwerten. Mit dem Begriff vegan machen wir sogar Werbung, denn die meisten Brotsorten enthalten keine tierischen Inhaltsstoffe." Vor der Prüfung sollte man als Prüfer vermeiden, Kaffee zu trinken oder Scharfes zu essen, das verfälsche den Geschmack. Auch hungrig dürfe man nicht sein, sonst schmeckten auch die Brötchen gut, die gar nicht so gut seien, sagt Schmalz.

"Die Backwaren werden nach Regeln der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft untersucht. Die Prüfung gibt es seit 1959. "Früher diente sie dazu, Fehler im Brot aufzudecken und Betriebsblindheit zu vermeiden", sagt Willi Renner, Obermeister bei der Bäckerinnung Pfalz-Rheinhessen. "Mittlerweile hat sich die Funktion etwas verändert, es geht um den Austausch unter Kollegen, aber auch ums Marketing."

Die Herstellungsweise im Bäckereihandwerk unterscheide sich stark von der der Discounter. "Dort werden tiefgefrorene Teiglinge aus Fremdproduktionen gekauft und in einem computergesteuerten Ofen aufgebacken. Der Mensch tritt bei diesem Produktionsweg in den Hintergrund. Auf die Rezeptmischungen haben die Läden keinen Einfluss", sagt Renner. Auf die Frage, ob die Discounter dem Handwerk Konkurrenz machen, antwortet der Obermeister: "Wir haben sogar einen Umsatzzuwachs in den vergangenen Jahren verzeichnen können. Viele junge Leute lieben traditionelle Betriebe. Allergiker oder Menschen mit einer Unverträglichkeit können in einer Bäckerei nach den Inhaltsstoffen fragen."

Center-Managerin Sabine Friedrich freut sich über die jährliche Aktion. "Die Brotprüfung hat auch einen Unterhaltungswert für die Besucher. Wir möchten dem Handwerk gerne Raum geben. Die handwerklichen Betriebe haben es schwer, Nachwuchs zu finden. Wir möchten zeigen, dass hier auf Qualität Wert gelegt wird, was für potenzielle Auszubildende attraktiv sein könnte", ergänzt Friedrich.

Auch bei den Kunden des Centers kommt die Aktion gut an. "Ich esse gerne Brot und kaufe es nur in Fachgeschäften. Außerdem achte ich auf die Zusatzstoffe", sagt Hannelore Steiner, die einen interessierten Blick auf den "Prüfstand" geworfen hat. Die Ergebnisse werden bekannt gegeben auf www.brot-test.de, dazu gibt es auch die passende App.

Auf dieser Seite kann man unter "Bäckerei-Finder" seine Postleitzahl eingeben und bekommt die prämierten Läden in seiner Umgebung angezeigt.