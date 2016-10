Schläger muss 22 Monate in Haft

Die späte Reue half nichts: Wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung muss ein 19 Jahre alter Ludwigshafener für ein Jahr und zehn Monate hinter Gitter. Der junge Mann, der bereits eine einjährige Haftstrafe abgesessen hat, gestand gestern vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Ludwigshafen, am Abend des 3. März zusammen mit zwei anderen Tätern in der Saarlandstraße einen 21-Jährigen überfallen und dessen Smartphone im Wert von 250 Euro gestohlen zu haben. Das Opfer wurde von dem Trio ins Gesicht geschlagen und getreten, erlitt bei der Attacke Prellungen im Brustkorb und klagte Tage danach noch über Kopfschmerzen.

Zwei der drei Täter erschienen gestern Morgen kurz vor neun Uhr im Ludwigshafener Amtsgericht. Neben dem 19-Jährigen saß noch ein 20-Jähriger, ebenfalls aus Ludwigshafen, auf der Anklagebank. Doch dessen Verhandlung wurde am Mittag abgetrennt. Die Anwältin des jungen Mann klagte während der Verhandlung plötzlich über Übelkeit. Der dritte Täter erschien nicht, da er sich derzeit im Ausland befindet. Gegen ihn wird ein gesonderter Prozess geführt.

Opfer mit Faustschlägen traktiert

"Ich brauchte ein Handy", erzählte der 20-Jährige von seiner Motivation. Als sie an diesem Abend zufällig am Eisstadion den 21-Jährigen sahen, wie er mit seinem Smartphone telefonierte, kam dem 19-Jährigen die Idee: "Er hat mir gesagt, da ist ein Handy", so der 20-Jährige. "Von hinten" hätten die Täter sich ihm genähert", erzählte das Opfer und betonte: "Als der eine mir ein Bein stellen wollte und gesagt hat, ich soll mein Handy hergeben, bin ich zuerst weggegangen." Die drei Männer, die er nicht kannte, hätten ihn dann geschlagen, einen leichten Abhang heruntergestoßen und dann weiter mit Faustschlägen und Tritten traktiert, als er schon auf dem Boden lag. Erst als die Täter ihm das Handy abgenommen hätten, hätten sie von ihm abgelassen. "Ich stand nur oben und habe gesehen, wie die beiden anderen den Mann geschlagen haben", behauptete der 20-Jährige, was sein "Kollege" aber bestritt.

Mehr als zwei Stunden lang beschäftigte sich das Gericht mit den persönlichen Verhältnissen der beiden Männer. Der 19-jährige wuchs in einer Pflegefamilie aus, war schon als Teenager auffällig, hatte 2014 bereits eine einjährige Jugendstrafe wegen dreifacher gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung abgesessen und wurde im November 2015 wegen Körperverletzung zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt. "Ich entschuldige mich bei Dir", sagte der 19-Jährige zum Opfer. Doch das Gericht attestierte dem Schläger schließlich im Urteil ein hohes Aggressionspotenzial. Die Richterin verurteilte den frisch gebackenen Vater schließlich zu 22 Monaten Haft. Der Prozess gegen den zweiten Angeklagten wird am 17. Oktober fortgesetzt.