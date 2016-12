Schläger müssen hinter Gitter

Ludwigshafen. Sie waren an jenem 16. Januar in eine Gaststätte in der Hartmannstraße gekommen und suchten Streit: Zwei junge Männer wurden gestern Morgen vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Ludwigshafen jeweils zu acht Monaten Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt.

Das Gericht sah den Vorwurf der schweren Körperverletzung und falschen Verdächtigung als erwiesen an. Die Anklageschrift schilderte folgendes Tatgeschehen: Der 26-Jährige und sein 19 Jahre alter Kumpel seien am 16. Januar gegen 3 Uhr morgens mit einer weiblichen Angestellten des Gasthauses in Streit geraten. Beide hätten alles im Vorhinein geplant und den Ärger provoziert, so die Anklage.

Als der Ehemann seiner Frau zu Hilfe kam, sei die Situation ganz eskaliert: Der 26-Jährige habe den Lebenspartner der Angestellten niedergeschlagen und dann genauso wie sein jüngerer Bekannter auf den am Boden liegenden Mann eingetreten. Auch die Frau erlitt Verletzungen durch Schläge.

Vor Gericht betonten beide Angeklagten, dass es sich so nicht abgespielt habe. Beide seien von den Angestellten des Gasthauses mit Waffen bedroht worden und hätten sich nur gewehrt. An Tritte gegen das Opfer konnten sich beide nicht mehr erinnern. Der 26-jährige Angeklagte hatte bereits zuvor wegen gefährlicher Körperverletzung eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verbüßt, war 2011 aus dem Gefängnis entlassen worden. Der 19-Jährige befand sich im Januar noch auf Bewährung, nachdem er 2013 wegen schweren Raubes verurteilt worden war.

Nach der Anhörung der Zeugen plädierte die Staatsanwaltschaft auf eine achtmonatige Freiheitsstrafe für beide Männer. Die gemachten Angaben seien unglaubwürdig. Der Richter schloss sich den Ausführungen der Anklage in seinem Urteil an. Die Angaben der Zeugen seien zu eindeutig gewesen. Letztlich müssen beide Schläger hinter Gitter.