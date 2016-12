„Schon immer sozial angehaucht“

Sabrina Endres tritt bei ihrer Arbeit meist in Zivil auf: "Die Uniform ist oft eine Barriere." © Weik

Ludwigshafen. Es gab diesen einen Fall, der Sabrina Endres sehr nahe ging. Den sie über Monate begleitet hat, von der Anzeige bis zum Urteil. Die Polizeioberkommissarin erzählt von dem Tag, an dem die junge Frau zum ersten Mal in ihr Büro in der Ludwigshafener Innenstadt kam. Aufgewühlt. Sie erzählte ihr, dass sie als Mädchen sexuell missbraucht worden sei. Jahrelang hatte sie geschwiegen, doch jetzt hat die Vergangenheit sie eingeholt. Sie könne nicht mehr schlafen, wisse nicht mehr weiter.

Bevor sie weiter erzählte, erklärte Endres der jungen Frau, was es bedeutet, wenn sie ihr als Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ihre Geschichte erzählt. "Ich musste ihr klar machen, dass ich eine Verfolgungspflicht habe. Dass es eine Anzeige geben wird, Ermittlungen und eventuell ein Gerichtsverfahren." Doch die junge Frau wollte nicht mehr allein sein mit ihrer Vergangenheit, sie wollte, dass endlich etwas geschieht, der Täter zur Rechenschaft gezogen wird. Endres begleitete sie auf ihrem Weg. Die Polizistin nahm die Anzeige auf, informierte sie darüber, wie die Ermittlungen ablaufen werden, wie lange sich so ein Prozess ziehen kann und saß mit im Gerichtssaal, als die Frau ihre Aussage machte.

Expertin für extreme Fälle

Anlaufstellen für Betroffene Sabrina Endres, Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, ist unter der Telefonnummer 0621/963-1154 oder per E-Mail unter opferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.de zu erreichen. Ihr Büro ist in der Bismarckstraße 116. Opfer von Straftaten oder schweren Unfällen können sich an jede Dienststelle der Polizei wenden. Hilfe bietet auch der Weisse Ring, Opfer können sich unter der kostenlosen Telefonnummer 116 006 melden. Die Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz unterstützt Betroffene finanziell und ist unter der Telefonnummer 06131/16-48 96 oder 16-58 12 erreichbar. Die Interventionsstelle Ludwigshafen bietet Hilfe für Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben. Telefon: 0621/5 29 25 36, E-Mail: ist-lu@diakonie-pfalz.de

Der Fall macht deutlich, mit welchen Geschichten es Endres zu tun hat. "Jeder Streifenpolizist hat ein Basiswissen zum Thema Opferschutz", erklärt Horst Gesell, Leiter der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums. "Wenn er jedoch merkt, dass das Opfer sehr mitgenommen ist, kann er sich an den Opferschutzbeauftragten seiner Dienststelle wenden." Erst wenn dieser sieht, dass ein Fall seine Möglichkeiten übersteigt, wendet er sich an Endres. Als hauptamtliche Opferschutzbeauftragte hat sie die Zeit, sich auch intensiver um die Opfer zu kümmern. "Bei mir landet die Spitze des Eisbergs", sagt sie. Und die hat es meist in sich.

Endres half Frauen aus Rheinland-Pfalz, die in der vergangenen Silvesternacht in Köln waren und sexuelle Übergriffe erlebt haben. Sie begleitete die Opfer einer brutalen Raubserie in Ludwigshafen und beriet die 17 Feuerwehrleute, die 2013 bei der schweren Explosion in Harthausen verletzt wurden. Bei Tötungsdelikten oder schwer verletzten Opfern kümmert sich Endres oft auch um die Angehörigen. So unterschiedlich die Fälle sind, eines ist jedoch oft gleich: "Viele Opfer erzählen, dass sie das Gefühl haben, mit dem Verbrechen habe ihr altes Leben aufgehört", sagt Endres. Sie hilft ihnen, sich in ihrem "neuen Leben" zurechtzufinden, klärt die Opfer über ihre Rechte auf und erklärt, wie ein Prozess abläuft. "Oft besteht meine Hilfe auch darin, den Opfern Organisationen oder Beratungsstellen zu empfehlen, die ihnen besser helfen können", sagt sie.

Auf ihrer Dienststelle in Ludwigshafen trägt Endres meist zivil. "Die Uniform ist oft eine Barriere", sagt sie. Die 36-Jährige lacht viel, sie ist unvoreingenommen und offen, jemand, dem man gerne seine Geschichte erzählt. "Ich war schon immer sozial angehaucht", erzählt Endres. Krankenschwester oder Polizistin wollte sie früher werden. Als sie während der Schulzeit ein Praktikum bei der Polizeischule machte und dort marschieren - "und schwimmen!" - musste, war ihr klar: "Ne, das will ich nicht." Sie lacht laut. Doch irgendwie ließ der Beruf sie nicht los und Endres bewarb sich nach der Schule doch bei der Polizei.

Nach einigen Jahren im Bereitschafts- und Streifendienst in Schifferstadt und Speyer kam sie zur Zentralen Prävention nach Ludwigshafen. 2011 wurde dann die Stelle der Opferschutzbeauftragten frei. "Und ich bin halt gefragt worden." Endres schildert es so, als sei es Zufall gewesen, dass sie die Stelle bekam. Gesell, ihr Chef, will das so nicht stehen lassen. "Für diesen Job brauchen wir jemanden, der sehr einfühlsam und sehr engagiert ist, der auch um 23 Uhr noch ans Telefon geht, wenn das Opfer einer Straftat gerade eine Panikattacke hat - da kommen nicht so viele in Frage. Dass Frau Endres den Job macht, ist bestimmt kein Zufall."

Zumba zum Abschalten

Die Polizeioberkommissarin hat gelernt, abzuschalten, die Geschichten der Opfer nicht mit nach Hause zu nehmen. Dabei hilft ihr der Sport. "Ich gehe laufen, am liebsten im Wald", sagt sie. Oder sie verausgabt sich beim Zumba. Trotzdem gibt es Fälle, die sie nicht so schnell loslassen. Wie die Geschichte der jungen Frau. "Da habe ich sehr mitgefühlt." Deshalb war auch sie erleichtert über das Urteil: Der Täter kam hinter Gitter. "Dabei war gar nicht wichtig, wie lange die Haftstrafe ist, sondern vor allem die Tatsache, dass dem Opfer geglaubt wurde."