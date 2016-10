Schrittweise zur Seiltänzerin

Einmal im richtigen Zirkus auftreten: Das ist wohl ein Kindheitstraum schlechthin. Dieser ging jetzt für 87 Kinder im Hemshofpark in Erfüllung. Dort hatten die Jungen und Mädchen im ausverkauften Zelt des Mitmach-Zirkus Soluna ihren großen Auftritt.

Die Anspannung ist den Seiltänzerinnen anzusehen, als sie sich Schritt für Schritt auf dem Hochseil vorwärtstasten. Sie weicht jedoch schnell einem seligen Lächeln, als die Mädchen mit orangefarbenen Pailetten-Kostümen auf der sicheren Seite ankommen. Damit nichts passiert, schreiten die kleinen Tänzerinnen an der Hand eines Helfers. "Das Üben und der Auftritt haben Riesenspaß gemacht. Schritt für Schritt haben wir gelernt, wie Balancieren geht", sagt die achtjährige Joelle-Gloria.

Seit Anfang der Woche haben sie und ihre Freundinnen jeden Tag von 9 bis 16 Uhr in Workshops für die Zirkusshow trainiert. Der Mitmach-Zirkus, der bereits zum zwölften Mal in Ludwigshafen gastiert, erfreut sich großer Beliebtheit. "Leider konnte der Zirkus nur 87 Kinder nehmen und wir mussten einigen absagen", sagt Sabine Naumann-Tasdelen, Leiterin des Spielhauses Hemshofpark. Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt sind für die Organisation und Begleitung des Zirkus zuständig. Die 87 Glücklichen zwischen acht und 14 Jahren konnten in 16 Workshops ausprobieren, welche Nummer ihnen am besten liegt. Gökhan hat sich für die Feuerfackel entschieden. Lächelnd streichen er und seine Feuerkünstler-Kollegen sich mit der brennenden Fackel über die Handinnenflächen. Als ob sein Finger ein Streichholz wäre, hält er ihn in die Flamme und pustet ihn aus. Das Publikum staunt über so viel Waghalsigkeit.

Bewunderung ernten auch die Artisten, die auf großen roten Gummibällen balancieren. Für Gelächter sorgen die Clowns mit Quadratlatschen und weiten Hosen. Gleich beim ersten Auftritt kündigen sie an: "Im unwahrscheinlichen Fall eines Spaßverlustes fallen über ihren Sitzen Clownmasken herunter." Dazu kommt es jedoch während der zweistündigen Vorstellung nicht.

Die Spannung halten Fakire, Trapezkünstler und BMX-Fahrer aufrecht. Eine Augenweide sind die Jongleure mit bunten Bällen, die im Dunkeln leuchten. Die Diabolo-Künstler lassen ihren Doppelkegel über das Seil hüpfen. "Diabolo ist bei den Kindern in Ludwigshafen sehr beliebt", erzählt Sabine Naumann-Tasdelen. In anderen Städten sei das nicht so, weil es sich dabei um ein schwieriges Spielgerät handele.

Auch die Artisten der Leiter-Nummer kommen gut an. Bei ihnen spielen Balance und Körperbeherrschung eine wichtige Rolle. Am Ende begeistern sie mit einer Pyramide auf den zwei Leitern. Sami steht nach seinem Auftritt der Stolz ins Gesicht geschrieben. "Das war fantastisch. Die Akrobaten mag ich beim Zirkus am liebsten, weil sie so tolle Kunststücke machen", sagt er.