Schüler erinnern an Schicksal

Ludwigshafen. Am 10. Dezember 1948 verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Deklaration der Menschenrechte. Wegen dieses internationalen "Tags der Menschenrechte" richtet das Amtsgericht Ludwigshafen seit elf Jahren eine Gedenkveranstaltung zu diesem Ereignis aus. Im Mittelpunkt stand diesmal die Meinungs- und Religionsfreiheit. Für gestern Mittag hatte das Amtsgericht erneut zu einer Feierstunde ins Foyer des Justizgebäudes eingeladen.

Ansgar Schreiner, der Direktor des Amtsgerichts, eröffnete mit einer Begrüßungsrede die Veranstaltung und erinnerte dabei an das hohe Gut der Meinungsfreiheit, die in Artikel 5 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist. Die Meinungsfreiheit sei für eine Demokratie deshalb so bedeutsam, weil es Grundlage politischer Willensbildung und gesellschaftlichen Fortschritts sei, Meinungen zu besitzen, sie auszusprechen und für sie einzutreten, so Schreiner.

Das Grundgesetz lege weiter in Artikel 4 die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses fest. Es setze sich dafür ein, dass niemand wegen seiner Herkunft, seiner Lebensauffassung und seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden darf.

Polizeiaufsicht bis Kriegsende

Schüler der zwölften Klasse des Heinrich-Böll-Gymnasiums führten ein dokumentarisches Theaterstück auf. Dabei ging es um das Schicksal von Paul und Karolina Liebel. Beide waren in der Zeit des Dritten Reichs Repressalien der Nationalsozialisten ausgesetzt, traten aber trotzdem für ihre Meinung und ihren Glauben ein.

Paul Liebel war als Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands Leiter einer Betriebszelle bei der Firma Raschig. Er wurde am 30. Juni 1933 in Schutzhaft genommen und anschließend ins KZ Dachau überführt. Obwohl er am 15. Februar 1934 entlassen wurde, stand er bis zum Kriegsende weiterhin unter Polizeiaufsicht, genau wie seine Frau Karolina. Ab dem 27. April 1945 engagierte er sich als Mitglied des Ludwigshafener Bürgerkomitees und Vorsitzender der Gewerkschaft Chemie in Ludwigshafen sowie in der pfälzischen Bezirksleitung der KPD, 1952 trat er der SPD bei. Liebel starb 1963. In einer Präsentation erinnerten die Schüler unter der Leitung von Oberstudienrätin Lea Schön an das Schicksal der beiden Verfolgten.

Sie blickten zurück an die Stolpersteinverlegung für Karolina und Paul Liebel am 16. März in der Ludwigshafener Landeckstraße. Die Schüler des Heinrich-Böll-Gymnasiums hatten die Aktion zusammen mit dem Arbeitskreis "Ludwigshafen setzt Stolpersteine" ins Leben gerufen und erfolgreich umgesetzt.

In einem Vortrag ging außerdem Renate Bauer, die Landessprecherin der Freireligiösen Landesgemeinde Pfalz, auf die Bedeutung der Religionsfreiheit ein. Den Glauben des Anderen als Mittel zu benutzen, um den Andersgläubigen aufzustacheln, sei sowohl ein Missbrauch der Religion als auch dieses Grundrechts.