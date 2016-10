Schutz vor Hochwasser

Überflutete Gärten wie in den Jahren 2001 und 2003 sollen den Anwohnern im Zinkig künftig erspart bleiben. Mit einer Renaturierung des Oggersheimer Altrheingrabens will die Stadt den Hochwasserschutz im Westen Edigheims verstärken. Zudem soll damit die schlechte Qualität des Gewässers verbessert werden. Für den zweiten, 995 000 Euro teuren Bauabschnitt der Renaturierung ist die Finanzierung nach Angaben der Stadt gesichert. Der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Umweltministerium, Thomas Griese, übergab einen Förderbescheid über 628 000 Euro an Bau- und Umweltdezernent Klaus Dillinger.

Viele Buchten am Ufer

Ein erster Bereich zwischen dem Sommerwaasengraben und Zinkig wurde im vergangenen Jahr naturnah gestaltet. Nun wird das Gewässerbett beim Zinkig in Richtung Westen verlegt - mit einem leicht mäandrierenden Verlauf: Am Ufer sind viele Buchten vorgesehen, die Böschung wird unterschiedlich stark geneigt. Die Umgestaltung soll nach Angaben der Stadt im Sommer 2017 beginnen.

Der fünf Kilometer lange Oggersheimer Altrheingraben, der das Maudacher Bruch mit der Isenach verbindet, soll abschnittsweise umgestaltet werden. Auf insgesamt zwölf Hektar Fläche entstehen Wiesenflächen mit Bäumen und Sträuchern. Wann die beiden nächsten Bauabschnitte beginnen, ist noch völlig unklar. ott