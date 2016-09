„Schwer, Chaos zu verhindern“

"Der letzte Zeitpunkt, dass wir die Maßnahmen behelfsmäßig, aber verkehrssicher auf dem Platz noch hätten durchführen können, liegt hinter uns", erklärte Peter Mudra (Bild). Die Maßnahmen, die der Präsident der Hochschule Ludwigshafen meint, dienen dazu, einen neuen Parkplatz einzurichten - auf einem Areal in der Nähe der Bahnlinie und unweit des Campus in der Ernst-Boehe-Straße. Der Planung nach hätte dieser den Studierenden Anfang Oktober zur Verfügung stehen sollen. Was nun allerdings nicht der Fall ist.

"Damit haben wir die Situation, dass wir jetzt zum beginnenden Wintersemester keinen ausreichenden Parkraum haben und davon ausgehen, dass es schwer werden wird, ein Chaos zu verhindern", fügte Mudra mit Blick auf die Verkehrslage hinzu. "Wir bedauern, dass es so gelaufen ist, weil wir uns frühzeitig bemüht haben. Und ich möchte auch ganz offensiv für mein Team und die Hochschule in Anspruch nehmen, dass wir für eine erfolgreiche und rechtzeitige vertragliche Verabredung eigentlich alles getan haben, was wir tun konnten."

Der Hintergrund: Der auf mehrere Standorte verteilte Campus wird sich in den nächsten Jahren auf den Hauptsitz in der Ernst-Boehe-Straße konzentrieren. Dort wird ein Erweiterungsgebäude errichtet - auf einem Bereich, auf dem bislang 450 Parkplätze für Studierende vorgehalten wurden. Zur Vorbereitung der Baumaßnahmen für eine Hochschul-Kita sei bereits die Hälfte dieses Areals in Anspruch genommen worden. Frühzeitig habe sich die Hochschule nach alternativen Parkflächen umgesehen, dabei das städtische Gelände an der Bahnlinie ausgemacht, "das für uns eine ideale Lösung wäre - insbesondere, wenn der Posttunnel irgendwann geöffnet würde", rekapitulierte Mudra.

Parkplatzprobleme an der Hochschule Ludwigshafen Die Hochschule Ludwigshafen hat rund 4400 Studierende, davon studieren derzeit circa 3400 am Hauptsitz in der Ernst-Boehe-Straße. Die Bodenarbeiten für das Erweiterungsgebäude sollen um den Jahreswechsel beginnen - dann fallen die vormals 450 Parkplätze auf dem Areal zwischen Donnersbergweg und Ludwig-Reichling-Straße völlig weg. Am neuen Campus sollen 400 Parkplätze entstehen, davon 300 für Studierende - ob sie reichen, ist unklar.

Die gemeinschaftliche Idee sei es gewesen, was Beigeordneter Klaus Dillinger im Februar 2013 auch bekräftigt habe, der Hochschule "hier mindesten 150 Parkplätze zur Verfügung zu stellen" - ob angemietet oder gekauft, darin sei die Hochschule offen gewesen. Am 1. August 2016 habe es erstmals einen Mietvertrag gegeben. In diesem hätten indes auch "Dinge gestanden, die wir nicht akzeptieren konnten", berichtete Mudra - etwa ein außerordentliches Kündigungsrecht zugunsten des Vermieters. Schließlich habe sich die Hochschule auf einen Vertrag eingelassen, jedoch habe dieser unter dem Vorbehalt gestanden, dass der "Mietgegenstand" erst dann überlassen werde, wenn eine Baugenehmigung für Maßnahmen wie Stromlegung, Zuwegung und das Einrichten von Leuchten erteilt werde.

Dillinger habe ihm nun vergangene Woche gesagt, dass die Genehmigungen hierfür diese Woche erteilt werden sollen, so Mudra. Samt Ausschreibungen würden die Maßnahmen hiernach sechs bis acht Wochen dauern, erläuterte Klaus Eisold, Kanzler der Hochschule. Als eine der Entlastungsmaßnahmen der Hochschule werden circa 100 Parkplätze bei der benachbarten Postbank angemietet, die den Studierenden ab Anfange Oktober kostenpflichtig zu Verfügung stehen sollen. Darüber hinaus sollen Mitfahrgelegenheiten forciert und weiter Überzeugungsarbeit geleistet werden, "die Taktzahlen oder das Volumen der Busse und des öffentlichen Nahverkehrs vielleicht nochmal an den Bedarf der Hochschule und der benachbarten Berufsschulen anzupassen", konstatierte Mudra.