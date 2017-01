Seniorinnen werfen falschen Polizisten hinaus

Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat sich gestern Mittag in Ludwigshafen-Mundenheim als Polizeibeamter ausgegeben und versucht, die Wohnungen von drei Seniorinnen zu durchsuchen. Dass er dabei keine Beute machte, sei dem couragierten Verhalten der Frauen zu verdanken, teilte die Polizei mit.

Der Mann hatte demnach am Sonntag zwischen 11.30 und 12.45 Uhr zunächst in der Weinbiet-, dann in der Trifels- und der Madenburgstraße an Türen geklingelt. Er behauptete jeweils, aufgrund von Einbrüchen die Wohnungen inspizieren zu müssen. Er zeigte kurz einen vermeintlichen Polizeiausweis vor und betrat dann die Räume.

Notruf gewählt

In allen drei Fällen handelte es sich bei den Wohnungsbesitzerinnen um Seniorinnen, in allen drei Fällen schöpften die Frauen im Alter zwischen 73 und 83 Jahren schnell Verdacht. Sie hatten das Gefühl, dass der Mann sie ausspionieren wollte und wählten den Polizei-Notruf. Der Unbekannte habe daraufhin jeweils ohne Beute die Wohnung verlassen, teilte die Polizei mit. Obwohl mehrere Streifenwagenbesatzungen nach ihm fahndeten, konnte der Mann bisher nicht aufgegriffen werden.

Die Polizei bittet daher Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/9 63 27 73 zu melden. Laut Täterbeschreibung soll der falsche Polizist zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er trug eine Jeans und eine dunkle Jacke mit Stehkragen, hat kurzes blondes Haar, buschige Augenbrauen und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Bei mindestens zwei Versuchen trug er eine Brille.

Die Polizei warnt zudem generell davor, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen. "Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis - und prüfen Sie diesen auf seine Richtigkeit", heißt es in der Pressemitteilung. fab