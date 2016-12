Serienweise Einbrüche

Ludwigshafen. Gleich zu vier Einbrüchen ist die Kriminalpolizei Ludwigshafen in den vergangenen Tagen gerufen worden.

In der Zeit zwischen Mittwoch, gegen 21 Uhr, und Donnerstag, gegen 5.15 Uhr, brachen unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in die Räume des TÜV in der Achtmorgenstraße ein. Sie stahlen Bargeld, die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Am Donnerstag zwischen 15 und 21 Uhr brachen Unbekannte die Tür einer Wohnung in der Erich-Reimann-Straße auf. Sie stahlen eine schwarze Playstation 4.

Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 14.45 Uhr und 18 Uhr, hebelten die Täter das Fenster einer Wohnung in der Lilienstraße auf. Die Wohnung betraten sie nicht, vermutlich wurden sie gestört. Am Donnerstag, zwischen 13.50 und 16.50 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Pestalozzistraße ein. Aufbruchspuren waren keine vorhanden. Die Täter stahlen zwei Spardosen sowie Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0621/9 63 27 73 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. mai/pol