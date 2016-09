Sicheren Schritts durch den Tag

Alle Bilder anzeigen Auf dem Programm des "Standfest älter werden"-Kurses stehen Gleichgewichts- und Gangübungen, die Kursleiterin Andrea Spies den Teilnehmern vormacht. © Ruffler

"In einer unsicheren Situation gehen wir alle - vom Kleinkind bis Uroma und Opa - langsam", sagt Andrea Spies. "Deswegen ist das langsame Gehen mit aktivem Armeinsatz für uns das Wichtige", erläutert die Sportpädagogin. Welche Aufgabe den Armen hierbei zukommt, wissen die Teilnehmer des "Standfest älter werden"-Kurses zur Sturzvorbeugung bereits: "Balance halten!"

Nach einigen Runden im Raum erschwert Spies die Bedingungen - und lässt die zwölf Frauen und drei Männer der Gruppe etwa parallel zur Bewegung Rechenaufgaben lösen. "Aber wenn ich mir solche Gedanken beim Laufen mache, werde ich doch unkonzentriert", wirft die 86-jährige Anita Törpel ein. "Sehr gutes Argument", entgegnet Spies und erklärt: Es sei einfach im Alltag so, dass es auch in einer konzentrierten Situation Ablenkungen gebe. "Hier haben wir eine sichere Situation", in der dies eingeübt werden könne.

Kooperation mehrerer Partner

Standfest älter werden Ein Einstieg in den laufenden "Standfest älter werden"-Kurs ist nicht mehr möglich. Am 4. Januar 2017 beginnt ein neuer zwölfwöchiger Kurs, Interessierte können sich bereits vorab bei Andrea Spies vom Bereich Sport, Tel. 0621/504-33 17, melden. Die Teilnahme kostet 130 Euro, bis zu 75 Prozent der Kursgebühren können von der Krankenkasse übernommen werden. Es gibt auch einen "Standfest bleiben"-Aufbau-Kurs zur Erhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Stabilität im Alltag, der am 12. September dieses Jahres beginnt und am 28. November endet.

Dieses sichere Umfeld bietet die Gymnastikhalle des Postsportvereins in der Bayreutherstraße, in welcher Andrea Spies vom städtischen Bereich Sport den zwölf 90-minütige Einheiten umfassenden Kurs abhält. Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Ludwigshafener Volkshochschule, dem Postsportverein und dem Bildungswerk des Landessportbunds richtet sich an Menschen, die öfters stolpern, beim Gehen unsicher sind, schon gestürzt sind oder Angst vor einem Sturz haben. Die Teilnehmer sollen an Lebensqualität und Selbstvertrauen gewinnen, ihre Selbstbestimmtheit und Selbstständigkeit erhalten.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten des seit 2007 angebotenen Programms zählen gezielte Ganzkörper-Kräftigung - vor allem Beine und Rücken. Dazu kommen Gangschule, Gangbildkontrolle, Geh-Übungen sowie ein spezielles Training des Gleichgewichts und der Reaktions- und der Konzentrationsfähigkeit. Ebenso informiert Spies über Sturzrisiken und vorbeugendes Alltagsverhalten. So resümieren die Teilnehmer zu Beginn der Übungsstunde unter anderem, wie heimische Stolperfallen vermieden werden können. Auch auf die Einnahme von Arzneimitteln geht Spies ein: "Mit zunehmender Anzahl der Medikamente kann es Wechselwirkungen geben, die auch ein Stolpern und Stürzen fördern können", führt die Sporttherapeutin aus.

Zu denjenigen, die selbst Sturzerfahrungen gesammelt haben, zählt Roswitha Messer - sie sei schon gefallen, auch vom Fahrrad, und habe einen Beckenbruch erlitten, berichtet die 72-Jährige. Dies sei ihr erster Kurs zur Sturzprävention. Aber sie ist auch in der Rheuma-Liga und mache seit fünf Jahren Trocken- und Wassergymnastik. Wie lautet ihr bisheriges Urteil über das "Standfest älter werden"-Programm? "Gut. Anstrengend, würde ich sagen, aber effektiv. Und da kommt ja noch ein bisschen mehr", sagt die Gartenstädterin lachend, die früher 20 Jahre als Stationshilfe im Krankenhaus "Zum Guten Hirten" gearbeitet hat. "Sehr gut", findet auch Isolde Hägner, 85 Jahre, das ganzheitliche Sicherheitstraining. "Ich finde es anstrengend manchmal" - aber es helfe auch. "Was ich hoffe, ist, dass das Unsichere besser wird", meint die Maudacherin, die sich bereits einmal aus eine Aufhebe-Bewegung heraus einen Wirbel gebrochen hat.

Drei "Standfest älter werden"-Kurse werden im Jahr angeboten. Das Gros der aus Ludwigshafen und der Region stammenden Teilnehmer sei zwischen 75 und 85 Jahre alt. Neben selbstständig Lebenden, die schon gestolpert oder gestürzt sind und Angst vor weiteren Stürzen haben, gehören beispielsweise Menschen mit künstlichen Gelenken und an Parkinson Erkrankte - oder wer infolge eines Diabetes an einer sogenannten Neuropathie leidet - zur Zielgruppe. Und diejenigen, die vorbeugend aktiv werden wollen.

Bewiesene Effekte des Programms

In der Zeit zwischen 2007 und 2009 hatte die Sporttherapeutin, die an der Universität Erlangen zusätzlich eine Ausbildung zur Sturztrainerin absolvierte, das Programm zur Verhinderung von Stürzen in einer wissenschaftlichen Studie untersucht. Die Erfolge sind messbar gewesen.

Diejenigen, die den Kurs komplett durchlaufen hätten, "haben nach 15 Monaten noch ganz tolle Effekte", vor allem in Sachen Kraft und Alltagsverhalten, bilanziert Spies. Sie lobt ihre aktuellen Teilnehmer: "Es ist eine tolle Gruppe", sagt sie. "Das macht mir natürlich dann auch Spaß, wenn ich sehe, dass die Leute mitmachen und das annehmen, und das umsetzen wollen, was ich versuche, ihnen zu vermitteln."