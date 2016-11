„Sie hat die Stadt geprägt“

Nur ein Thema gab es gestern in den Amtsstuben des Rathauses - der Verzicht von Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) auf eine dritte Amtszeit, weil sie mehr Zeit für die Familie haben möchte. "Viele Mitarbeiter waren darüber etwas überrascht, die meisten haben aber Verständnis für die Entscheidung", berichtet der Vorsitzende des städtischen Personalrats, Thomas Grünert. Ähnlich sehen die Reaktionen bei Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften aus. Gleichwohl fällt deren Bilanz über die 15-jährige OB-Amtszeit durchwachsen aus. Der Einzelhandelsverband wünscht ein stärkeres Engagement für die Innenstadt, der DGB pocht auf mehr sozialen Wohnungsbau.

Industrie- und Handelskammer (IHK): "Wir bedauern die Entscheidung für Ludwigshafen. Denn Eva Lohse hat stets mit Weitsicht und Engagement agiert", sagt Geschäftsführer Tibor Müller. Zwei große Aufgaben übergebe sie indes ihrem Nachfolger: Der Verkehr auf den Rheinbrücken muss reibungslos fließen. Dafür seien gute Lösungen nötig, gerade wegen des geplanten Abrisses der Hochstraße Nord. Als ungelöstes Problem stuft die IHK auch die Finanzlage ein. "Dabei sollte die Stadt nicht nur die Einnahmeseite verbessern", erklärt Müller mit Blick auf frühere Erhöhungen des Gewerbesteuerhebesatzes.

Kreishandwerkerschaft: "Eva Lohse hinterlässt große Fußstapfen", sagt Geschäftsführer Rainer Lunk. Das Thema Infrastruktur in der Stadt bleibe eine Herausforderung. Die Rathauschefin sei eine zuverlässige Gesprächspartnerin für das Handwerk. "Sie steht zu ihren Zusagen", betont Lunk. Dass Lohse nach 16 Jahren in einem anspruchsvollen Amt neue Prioritäten setze, sei nachvollziehbar - wenn auch für ihn überraschend gekommen.

Oberbürgermeisterwahl 2017 Für die Oberbürgermeisterwahl haben sich bislang zwei Bewerber gemeldet. Die SPD nominierte die Europaabgeordnete und frühere DGB-Regionsvorsitzende Jutta Steinruck (54). Als unabhängiger Bewerber will Bernhard Wadle-Rohe (64) antreten - wie schon bei den OB-Wahlen 2001 und 2009. Die CDU stellt Ende nächster Woche ihren Kandidaten vor. Es ist voraussichtlich Peter Uebel, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Der 52-Jährige leitet als geschäftsführender Arzt das "Haus der Gesundheit" in der Gartenstadt und initiierte das Medizinerprojekt "Street Docs". Die Grünen, FDP und Alfa verzichten auf eigene Kandidaten. Die Linken wollen Anfang März darüber befinden. Auch die FWG hat sich noch nicht entschieden. Die OB-Wahl wird terminlich vermutlich mit der Bundestagswahl zusammengelegt.

Einzelhandelsverband: Nicht erstaunt ist indes Edmund Keller, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands, über den Schritt der Oberbürgermeisterin. "Das Amt ist ein strapaziöser und undankbarer Job. Daher habe ich vollen Respekt für die Entscheidung", sagt Keller. Die Zusammenarbeit mit ihr sei recht angenehm. "Gleichwohl haben wir unsere Ziele nicht ganz erreicht. Ohne einen Kümmerer speziell für die Innenstadt, der für jeden einzelnen Geschäftsmann und Hausbesitzer Ansprechpartner ist, wird es dauerhaft nicht gehen", erneuert Keller seine Forderung. Auch wenn es nicht leicht sei, sollte die Verwaltung versuchen, mehr Geld für die Innenstadt lockerzumachen.

Gewerkschaft: DGB-Regionsvorsitzender Rüdiger Stein ist hingegen vom Rückzug Lohses überrascht worden: "Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie ihre Großprojekte wie Hochstraße Nord/City West, die sie mächtig angeschoben hat, weiter im Amt fortsetzen will." Gleichwohl hält auch er ihren Schritt, sich mehr um die Familie zu kümmern, für nachvollziehbar. "Sie hat die Stadt geprägt und ihr den Stempel aufgedrückt", verweist Stein auf die Rhein-Galerie und das Neubaugebiet am Rheinufer. "Der Wohnungsmarkt ist aber insgesamt nicht sozial ausgewogen. Hier muss mehr für untere und mittlere Einkommensschichten getan werden."

Fraktionen: Kritik an der Entscheidung Lohses äußert nur die FWG-Stadtratsfraktion. Lohse habe 2002 eine handlungsfähige Verwaltung übernommen und lasse eine hoch verschuldete Stadt mit einem Jahrhundertprojekt Hochstraße Nord zurück, sagt Fraktionschef Rainer Metz. FDP-Kollege Thomas Schell hält diesen Vorwurf für nicht gerechtfertigt. Lohse könne angesichts der schlechten finanziellen Rahmenbedingungen für die Kommunen "nicht zaubern". Versäumnisse sehen die Grünen in zwei Punkten: bei der Entwicklung der Innenstadt und dem Thema Armut in der Stadt. Der Rückzug Lohses nach 16 Amtsjahren sei indes nachvollziehbar und passe in die Zeit. Fraktionschef Hans-Uwe Daumann: "Die Ära der ewigen Bürgermeister ist bundesweit vorbei. Ein Wechsel nach zwei Amtsperioden ist ein Zeichen von Normalität."