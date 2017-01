Sittiche ramponieren Fassade

Ludwigshafen. Mit Löchern ist die Außenfassade der Eberthalle übersät. Grund: Sittiche hacken sie seit Jahren auf und holen Dämmmaterial heraus, um dort dann Nisthöhlen zu bauen. Dem Treiben dieser Vögel wird die Lukom voraussichtlich ab Sommer ein Ende setzen. "Wir sanieren die Außenfassade für eine Million Euro", kündigt Geschäftsführer Michael Cordier im "MM"-Gespräch an. Baulich ist die 1965 eröffnete Halle zwar auch in anderen Bereichen wie dem Foyer deutlich in die Jahre gekommen. Dennoch ist der Lukom-Chef mit der Vermarktung für die nächsten Monate sehr zufrieden. "Besonders bei den Messen und Sportveranstaltungen laufen die Buchungen gut."

Platten gegen Akustikprobleme

Erleichtert ist Cordier auch darüber, dass nach jahrelangem Bemühen mit der Außensanierung eine "wichtige Investition" in die Halle erfolgen wird. Der Bau- und Grundstücksausschuss befasst sich zwar erst am 6. März mit dem Vorhaben. Die Zustimmung gilt aber als Formsache, zumal der Stadtvorstand die Sanierung bereits in den Haushaltsplan für dieses Jahr eingestellt hat.

Wichtige Veranstaltungen 2017 4./5. Februar: Messe Rhein-Neckar-Kreativ 10. - 12.Februar: Gartenfreuden-Messe 4./5. März: Messe European Fishing Event 9. März: Reinhard Fendrich 25. März: Dieter Nuhr 27. Mai: Festival Pontischer Volkstänze 10. - 19. Juni: Parkfest (Vorgelände) 3. Juli: Sascha Grammel 1. - 3. September: Sprungbrett-Messe 14./15. Oktober: Einbruchschutz-Messe 27.- 31.Oktober: Oktoberfest (geplant) 25. November: Rendezvous der Besten

Bei den Schäden, die die Sittiche verursachten, ist es nicht mehr damit getan, die Löcher mit Spachtelmasse zu verfüllen. Deshalb erhält die Fassade eine robuste Verkleidung vermutlich aus Metall, sagt Lukom-Abteilungsleiter Helmut Weilacher. Voraussichtlich etwa drei Monate lang wird die Halle eingerüstet. "Der Innenhof ist dann nicht nutzbar, aber beim Betrieb der Halle gibt es keine Einschränkungen" , erläutert Cordier die Auswirkungen.

Eine dringende Investition zum Erhalt des Gebäudes tätigte die Lukom bereits im Vorjahr. Die Tragwerkskonstruktion und die Auflieger für das markante Dach wurden für 180 000 Euro saniert. Damit ist der Instandsetzungsbedarf der Eberthalle aber längst nicht erledigt.

Auf zwölf Millionen Euro schätzt die Stadt die Kosten, um alle Bereiche auf Vordermann zu bringen. Dazu zählen unter anderem die Sanitär- und Elektrotechnik, die Heizung und vor allem die Innenräume. Probleme bereitet laut Lukom auch der Untergrund des Gebäudes, der immer wieder Risse im Bodenbelag bildet und eigentlich "stabilisiert" werden müsste.

Für große Sanierungen sei aber in absehbarer Zeit kein Geld vorhanden, hatte Bürgermeister Wolfgang van Vliet bereits 2015 zum 50-jährigen Bestehen der Halle eingeräumt. Ein Neubau, wie ihn unlängst der Friesenheimer Ortsvorsteher Günther Henkel wieder ins Spiel brachte, ist nach Angaben der Lukom ebenfalls nicht finanzierbar.

Mit überschaubarem Aufwand sind aber kleinere Maßnahmen möglich, berichtet Weilacher. "Die Außenbeleuchtung wurde erneuert und die Akustikprobleme in der Halle mit großporigen Wandplatten beseitigt." Mit Blick auf die Spiele des Handball-Zweitligisten TSG Friesenheim überlegt die Lukom, eine digitale Bande einzurichten.

"Das Angebot an Messen ist deutlich größer als in den Vorjahren", freut sich Cordier über einen weiteren Aspekt. Nach zweijähriger Pause kommt die Gartenfreuden-Ausstellung wieder in die Eberthalle. Erstmals vertreten ist das "European Fishing Event", das sich an Anglerfreunde richtet. "Nach dem schwierigen Vorjahr sieht es für 2017 sehr erfreulich aus", sagt der Geschäftsführer mit Blick auf Auftritte von Dieter Nuhr, Rainhard Fendrich und der schottischen Musikparade.

Gleich vier Tage lang buchte das Carl-Bosch-Gymnasium die Halle für ihre Sommerkonzerte. Im Herbst ist nach mehrjähriger Pause wieder eine publikumsträchtige Großveranstaltung vorgesehen - das Oktoberfest auf dem Vorplatz der Halle.