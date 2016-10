Sogar Tresor gestohlen

Wahrscheinlich sind die Einbrecher durch eine Kellerluke eingestiegen, vermutet die Polizei. Wie bereits in der gestrigen Ausgabe berichtet, wüteten unbekannte Täter in der Berufsbildenden Schule Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft. Sie verwüsteten fünf Büros und das Lehrerzimmer, zerstörten dabei Türen und Fenster.

Sie brachen alle 80 Lehrerfächer der Schrankwand auf und stahlen auch einen 60 Kilo schweren Tresor, der fest in der Wand verankert war. "Da war gerade viel Bargeld unterwegs", berichtet Martina Mayer vom Sekretariat der Schulleitung. Unter anderem war dort Geld deponiert, das für ein Projekt der Höheren Berufsfachschule für Sozialassistenz im Rahmen der geplanten Kindervesperkirche im November vorgesehen war. Insgesamt seien wohl mehr als 1200 Euro gestohlen worden.

Tablets fehlen im Unterricht

Besonders schmerzt Schulleiter Detlef Krammes der Verlust der neu angeschafften Schülertablets sowie weiterer EDV-Geräte, die verschiedene Ludwigshafener Firmen finanziert hatten. Auch Laptops, Tablets und USB-Sticks, die die Schule mit eigenem Geld angeschafft hatte, fielen den Dieben zum Opfer. Besonders Migranten-Klassen fehle deshalb ein wichtiges Lernmedium, ärgert sich der Schulleiter. Auch die Notfallhandys, die mehrere Lehrer in ihren Büros deponiert hatten, nahmen die Einbrecher mit.

"Wir haben Strafanzeige gestellt", sagt Martina Mayer. Eine Aufstellung über das Diebesgut werde wohl erst nach den Herbstferien geliefert werden können. Die Lehrer müssten sich erst einmal sammeln.

Was dem Kollegium und den Schülern auch zu schaffen macht: Es ist nicht der erste Einbruch in die Berufsschule. Schon vor etwa eineinhalb Jahren waren Einbrecher ins Schulgebäude eingestiegen. Damals hatten sie ein Fenster eingeschlagen und "nur" das Sekretariat durchwühlt. "Das war diesmal schon heftig", so Mayer. bjz