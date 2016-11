Sorge wegen mehr Verkehr

Mit Sorge wird in Ruchheim die geplante Ansiedlung des Amazon-Logistikzentrums in Frankenthal verfolgt. "Wir befürchten eine höhere Verkehrsbelastung im Stadtteil", sagt Ortsvorsteherin Heike Scharfenberger (SPD). "Die aktuelle Entwicklung hat uns aber nicht überrascht. Nun gilt es dafür zu sorgen, dass der Verkehr an Ruchheim vorbei abfließt", fordert die Chefin der Stadtratsfraktion. Weil die Erweiterungspläne des angrenzenden Frankenthaler Gewerbegebiets Am Römig seit langem diskutiert wurden, hat die Stadt bereits mit dem Landesbetrieb LBM zwei Verbesserungen der Verkehrslage vereinbart.

Demnach soll im Frühjahr der Kreisel L 524/L 527 zu einer leistungsfähigeren Kreuzung ausgebaut werden. Bis zum Sommer 2017 wird laut Scharfenberger eine Ampelanlage an der Abfahrt der A 650 installiert. Nach der Amazon-Ansiedlung, die Ende 2017 erfolgen soll, "müssen wir eventuell nachsteuern. Am besten wäre ein direkter Anschluss des Gewerbegebiets an die A 61", so die Ortsvorsteherin. Für eine Sondersitzung des Ortsbeirats sieht Scharfenberger keine Notwendigkeit: "Es ist nichts gravierend Neues passiert."

Grüne lehnen Ansiedlung ab

Die Stadtratsfraktion der Grünen lehnt indes die Amazon-Ansiedlung ab und teilt die Kritik der Bürgerinitiative "Lebenswertes Ruchheim". "Der Preis ist hoch angesichts des Verlusts wertvoller Ackerflächen, der Aufgabe einer Frischluftschneise und zusätzlichen Verkehrslärms und -gestanks. Die vage Aussicht auf Billigarbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen in Frankenthal können dafür kein Ausgleich sein", sagt Fraktionschef Hans-Uwe Daumann. Die Grünen kritisieren die hohen Vorleistungen des Landes und der Kommunen für die Verkehrsinfrastruktur und bezweifeln jeden positiven wirtschaftlichen Effekt.

CDU-Fraktionschef Torbjörn Kartes begrüßt hingegen das Logistikzentrum mit rund 1000 Arbeitsplätzen. "Das ist ein großer Erfolg für Frankenthal. Wir müssen nun aber darauf achten, dass es keine negativen Verkehrsauswirkungen auf Ruchheim hat." ott