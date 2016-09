Sozial engagiert und erfolgreich

Alle Bilder anzeigen Mit vielen Erfindungen haben Chemiker der Firma Raschig Industriegeschichte geschrieben. © Archiv Raschig So sieht das Werksgelände von Raschig heute aus der Luft aus. Dieses undatierte Foto zeigt das Werksgelände früher.

Ein "Knatsch" mit seinem Chef, dem späteren Vorstandsmitglied Rudolf Knietsch, Ende 1890 bei der BASF machte den damals 28-jährigen Chemiker Fritz Raschig (Bild) zum Unternehmer: Der promovierte Betriebsleiter aus Brandenburg warf in der Anilin die Brocken hin und baute sich ein Jahr später ein eigenes Chemie-Unternehmen: Im Osten der damals noch selbstständigen Gemeinde Mundenheim entstand das "Fabrik´l", wie die Pfälzer das noch kleine Werk nannten. In diesem Jahr feiert es sein 125-jähriges Bestehen - als Raschig GmbH.

Die ganz großen Zeiten des Unternehmens, das nach BASF, Giulini, Benckiser und Knoll zum fünften großen Chemiebetrieb Ludwigshafens aufstieg, sind Vergangenheit: Vor rund 50 Jahren beschäftigte Raschig in Ludwigshafen und in seinen Zweigwerken mehr als 1500 Mitarbeiter - heute sind es in Ludwigshafen noch 245, bundesweit 338 und weltweit 461. Damit gehört die Raschig GmbH immer noch zu den hundert größten Arbeitgebern der Pfalz und steht nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) auf Platz 97.

Raschig machte im Kreis der deutschen Chemieunternehmen schnell Karriere. Mit den vom Firmengründer entwickelten "Raschig-Ringen", die er viele Jahre lang als "Geheimnis" behandelte und erst 1915 patentieren ließ, wurde eine neue Technologie in der Teerdestillation erfunden. Durch sie gab es erstmals ein Verfahren zur Herstellung fast reiner Teerbestandteile wie Anthracen, Benzol und Karbolsäure.

Seit 1996 ist Raschig eine Tochtergesellschaft der PMC Global Incorporated mit Sitz in Sun Valley (USA). Das Unternehmen hat in Ludwigshafen 245 Mitarbeiter.

Schwerpunkt auf Spezialitäten

Die weitere "Produktionsgeschichte" der Raschig GmbH ist abenteuerlich. Weil zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg die Franzosen den Zugang zu Rohstoffen aus dem Saarland verhinderten, verlegten sich die pfiffigen Raschig-Chemiker auf die Herstellung von sogenannten "Notprodukten" - und hatten riesigen Erfolg. So kamen aus dem Werk an der Mundenheimer Straße Desinfektions- und Heilmittel wie beispielsweise das Feindesinfektionspräparat "Desintan", "Scabintan" als Krätzeheilmittel oder "Hyosan" gegen Zwischenzehen-Mykose auf den Markt.

Dem gefürchteten Kartoffelkäfer rückten die Raschig-Chemiker mit dem Stäubemittel "Rapidin" auf den Pelz. Als die zerstörten Straßen wieder hergestellt wurden, war Raschig mit der Markierungsmasse "Helabit" dabei - produzierte damit auch die ersten Zebrastreifen in Deutschland. Der Sport profitierte von den Billard- und Kegelkugeln aus Ludwigshafen, die wegen ihrer Homogenität besser "liefen" als die herkömmlichen Naturkugeln aus echtem Elfenbein. Und ein weiteres Zubrot gab es mit der Einrichtung eines öffentlichen Filmtheaters im heutigen Casino.

Der Firmengründer Fritz Raschig war schon als Unternehmer auch auf anderen Ebenen tätig - so als liberaler Politiker, der in den Reichstag (1924-1928) einzog und auch dem Stadtrat angehörte. Die Gewerkschaften hatten ihre Freude, denn 1905 entstand bei Raschig der erste Lohntarif der chemischen Industrie der Pfalz. Die soziale Ader verhalf Ludwigshafen zu einem neuen Stadtteil: Der Firmenchef schenkte der Stadt 1916 für den Bau von "Heimstätten" für die aus dem Weltkrieg heimkehrenden Soldaten ein Gelände von 200 000 Quadratmetern in der heutigen Gartenstadt - die Raschigstraße erinnert daran.

Ein Nachkömmling des Firmengründers wurde bundesweit als Motorsportler bekannt: Gert Raschig (1940 bis 1993) wurde 1962 mit Helmut Bein deutscher Tourenwagenmeister und 1968 mit Wulf Biebinger deutscher Rallyemeister. Im ADAC Pfalz engagierte er sich als Sportlicher Leiter und war maßgeblich an der Organisation der legendären Rallye Vorderpfalz, einem Lauf zur deutschen Meisterschaft, beteiligt.

Heute produziert die Raschig GmbH, die seit 1996 zur PMC-Gruppe des US-amerikanischen Industriellen Philip F. Kamnis (Sun Valley/Kalifornien) gehört, vor allem Fein- und Spezialchemikalien, Alterungsschutzmittel für diverse Industriezweige, duraplastische Formmassen und Bitumenemulsionen für die Elektro- und Autoindustrie sowie die Straßensanierung.