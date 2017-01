SPD fordert Neubau der Eberthalle

Ludwigshafen. "Die mittlere Lebensdauer der Bauteile ist erreicht", zitierte Christian Schreider (SPD) im Ortsbeirat Friesenheim eine Stellungnahme der Lukom zum Zustand der Friedrich-Ebert-Halle. Wenn die Funktionsfähigkeit für Kulturveranstaltungen, Konzerte und als Spielstätte der TSG erhalten bleiben soll, muss investiert werden. "Dauerhafte Flickschusterei ist sicher teurer als ein Neubau", begründete Schreider den Vorstoß seiner Fraktion.

"Visionäre Pläne"

Ein "vernünftiger, zeitgemäßer und profitabler Neubau" soll auf dem heutigen Parkplatz entstehen, danach könne die dringend sanierungsbedürftige Halle abgerissen und das frei werdende Gelände gewinnbringend verkauft werden - eine "interessante Möglichkeit der Gegenfinanzierung", so Schreider. Schon im Umfeld des Neujahrsempfangs waren die "visionären" Pläne bekannt geworden (wir berichteten). Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) weiß, dass angesichts der Kassenlage der Stadt dabei sehr langfristig gedacht werden muss. Es gelte, die Entwicklung anzuschieben, wie einst bei der Sternstraße. Auch bei diesem Thema habe man dicke Bretter bohren müssen. Vertreter anderer Fraktionen äußerten sich zu diesem Thema nicht.

Diskutiert wurde dagegen über einen Bebauungsplan zwischen der Industrie- und Schwedlerstraße. Dort will die Stadt ein klassisches Gewerbegebiet haben, ohne zentrumsrelevanten Einzelhandel. Aus Sicht der SPD ist dies zu wenig, denn für die Bewohner von Altenpflege- und Wohnheimen wären nähere Einkaufsmöglichkeiten wichtig.

Verhärtet sind die Fronten zwischen den Firmen vor Ort und den Anwohnern des benachbarten Wohngebiets. Wildes Parken, Lärm in den Morgenstunden, Grünstreifen, die einfach entfernt werden bis hin zu einem "ruppigen Umgangston" wurden an den Ortsbeirat herangetragen. "Die Leute fühlen sich alleine gelassen, und der Ordnungsdienst kontrolliert nicht", so Henkel. Das Thema wird nun im Bau- und Umweltausschuss weiter beraten.

Vorgestellt wurden die Ausbaupläne zum Fußweg zwischen dem Parkplatz Concordia und dem Freibad am Willersinn. Demnach soll ein Rindenmulchweg von 1,5 Meter Breite innerhalb des Gehölzes ein sicheres Begehen ermöglichen. Das Gesamtbudget dürfe 35 000 Euro nicht überschreiten. "Bei Regen wird das problematisch, vor allem mit Rollator oder Kinderwagen", kritisierte Reinhard Herzog (CDU). Fertiggestellt werden soll der Weg noch vor der Badesaison. hbg