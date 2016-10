Spektakuläre Schwünge

Spektakuläre Salti, Schrauben und Schwünge am Dreierreck zeigte dieses Quartett in der Eberthalle.

Akrobatik, Tanz und Turnen auf höchstem Niveau. Die Ludwigshafener Sportschau in der Friedrich-Ebert-Halle hatte am Montagabend wieder einiges zu bieten. Insgesamt 1600 Zuschauer wollten die zwölf Programmpunkte mit nationalen und internationalen Athleten sowie lokalen Turn- und Tanzformationen sehen.

Die Besucher zeigten sich begeistert. "Ich fand, dass es wieder ein schönes Spektakel war. Am besten hat mir der Clown gefallen", fand Lydia Schäfer, die mit ihrem Mann Helmut die zweihalbstündige Veranstaltung genoss. "Das war unsere dritte Sportschau, und wir wurden sehr gut unterhalten", sagte die 55-Jährige aus Rheingönheim.

Beim Clown, der für so viele Lacher sorgte, handelte es sich um den Leistungsturner Konstantin Mouraviev. Der Russe trat als übergewichtiger Spaßmacher auf, der sich an einem Rhönrad den Speck abtrainieren möchte. Bei allem Spaß war seine Botschaft durchaus ernst: Sport und gesunde Ernährung sind gerade für Kinder wichtig. Darauf wollte der Artist aufmerksam machen.

Mouraviev war neben dem chinesischen Diabolo-Künstler Chuan Ho Chu und der ukrainischen Handstandakrobatin Viktoria Gnatiuk einer der drei internationalen Künstler der Show. Chuan Ho Chu jongliert schon seit seinem elften Lebensjahr mit dem Diabolo. Der Chinese wirbelte nicht nur einen, sondern gleich drei dieser Geräte durch die Luft. Die 24 Jahre alte Viktoria Gnatiuk zeigte auf einem instabilen Turm aus Bauklötzen eine tolle Balance. "Das war große Klasse", sagte Lydia Schäfer.

Wie bei Publikumsliebling Mouraviev spielte auch bei den "Elefanten" das Rhönrad eine Rolle. Die Schauturngruppe des Berliner Turnerbundes nahm die Zuschauer unter dem Motto "Die Entdeckung Amerikas" mit auf eine fantasievolle Reise. Spektakulär war ebenfalls der Auftritt des ehemaligen deutschen Turn-Jugendmeisters Thomas Greifenstein, der zusammen mit Tim Schneider und Martin Konecny am Dreierreck unzählige Salti, Schrauben und Schwünge zeigte. "Das war super", sagte die 15-jährige Marlen Dieter und schmunzelte: "Ich bin selbst in einem Turnverein in Grünstadt, und das Reck ist mein Lieblingsgerät. Aber das bekomme ich so nicht hin -noch nicht."

Zur traditionellen Sportschau gehören auch Akteure aus der Stadt. Diesmal zeigten 28 Turnmädchen des TV Edigheim ihr Showprogramm "1001 Nacht" mit Tanz und Akrobatik. 20 junge Damen der Tanz- und Sportbühne Ludwigshafen begeisterten mit ihrer Hip-Hop-Aufführung und die Leistungstruppe der Rhythmischen Sportgymnastik beim TB Oppau präsentierte ihren neuen Showtanz zur Musik aus "König der Löwen". bol