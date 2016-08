Spielefest für Kinder

Bogenschießen war beim Spielefest 2014 sehr beliebt. © Rittelmann

Kurz vor dem Ferienende können sich die Kinder noch einmal nach Herzenslust austoben. 40 Mitmachstände laden am morgigen Samstag von 11 bis 16 Uhr in der Bismarckstraße zum Spielen und Experimentieren ein. Zusammen mit der Jugendförderung der Stadt veranstaltet die Lukom den Aktionstag "Ludwigshafen spielt". Auch Vereine, Verbände und Kindergärten sorgen für ein abwechslungsreiches Programm in der Fußgängerzone. Dabei ist mitunter die Geschicklichkeit und Körperbeherrschung der Kinder gefragt. Zudem können sie ihr kreatives Talent zeigen, beispielsweise beim Basteln von Feuervögeln.

Bei der Veranstaltung werden auch neue Spiele gezeigt wie Goliard, eine Mischung aus Billard und Golf. Wer indes lieber den Weg aus einem "verflixten Labyrinth" finden und sich bei einem Riesenmemory vergnügen möchte, ist in der Fußgängerzone ebenso richtig. Vor dem Rathaus-Center bauen die Jugendorganisationen von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) ihre Stände auf. Ein Bühnenprogramm am Knödelbrunnen startet um 11.30 Uhr. Neben Voltigier- und Kampfsport-Vorführungen sind dort eine Radio-Multimedia-Show und eine Kinderdisco vorgesehen. ott