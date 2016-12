Spielerische Müllvermeidung

Feuerwehr im Einsatz

Hockenheim. Ein Dachgeschossbrand hat sich am Mittwochabend in Hockenheim ereignet. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Es gab keine Verletzten. Warum das Feuer in einem Zimmer im Dachgeschoss in der Werner-Heisenberg-Straße ausbrach, ist bisher ungeklärt… [mehr]