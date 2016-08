Spielespaß zum Ferienende

Es gibt bei diesen extrem heißen Temperaturen nichts Schöneres für Kinder, als mit Wasser zu spritzen oder zu planschen! Bei "Ludwigshafen spielt" durften die Kinder auch das wieder ganz ausgelassen tun. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad war die Feuerlöschspritze der Jugendfeuerwehr eine willkommene Abwechslung, um sich neben dem Spiel auch gleich etwas abzukühlen.

Der dreijährige Philipp Pietruska aus Limburgerhof war zusammen mit seinem Vater ein besonders eifriger Feuerwehrmann. Die Spritzwand, an der Klappen per Wasserstrahl umgekippt werden mussten, wollte er kaum verlassen. Danach steuerte Philipp sofort zu den Wasserfontänen vor dem Rathauscenter. Auch diese übten bei der enormen Hitze eine große Anziehungskraft auf den Nachwuchs aus. "Wir sind eigens wegen des Kinderspielfestes gekommen", meinte Phillips Vater. Viele Spielstände lägen im Schatten unter den Bäumen oder neben den Häusern, da seien die Temperaturen gar nicht so schlimm.

Kinder sollen spielen, schreien, toben und dabei richtig viel Spaß haben. Und genau dafür steht die Gemeinschaftsveranstaltung des Marketing-Vereins und des städtischen Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung. Somit waren auch die zahlreichen Jugendhäuser und Freizeitstätten sowie Einrichtungen wie Stadtjugendring, Jugendberufshilfe, Spielmobil oder Schulsozialarbeit mit einem Stand vertreten. "Den Kindern macht die Hitze gar nicht so viel aus", berichteten Verwaltungsmitarbeiterinnen Stephanie Damboer und Gabi Berger von Ihren Erfahrungen aus den vergangenen Jahren.

Aktion zum Ferienende

Bereits seit 2003 gibt es zum Ende der Ferien die Aktion "Ludwigshafen spielt". "Besser so als Regen", freuten sich die beiden über jeden Gast. Auch Karin Geiger vom Marketing-Verein freute sich über den regen Zuspruch an den Stationen.

Aufgemalte Hände am Boden führten große und kleine Gäste zu den nächsten Spielständen. Selbst die Erwachsenen fanden ihren Spaß. Ein aufblasbares großes Dartspiel mit Klettverschluss war mehr als beliebt.

Philipp Pietruska hatte am meisten Vergnügen an der sechs Meter hohen Kletterwand des Abenteuerspielplatzes aus Oggersheim. Hoch hinaus durfte hier auch die elf jährige Nicole aus Mundenheim. "Das war gar nicht so einfach da hochzukommen", gestand sie, auch beim Abseilen musste sie allen Mut zusammennehmen.

Schon seit vielen Jahren kommt Familie Fareed zum dem Spielefest. Die siebenjährige Meriam bastelte zusammen mit ihrem Bruder Noman (5 Jahre) am Stand der Streetworker unter einem schattigen Zelt bunte Masken. Noman fertigte sich eine Räubermaske mit ganz viel glitzernden und funkelnden Steinchen an und war sichtlich begeistert von dem Angebot. Der Kletterturm und die Bastelmöglichkeiten gefielen ihnen am besten. Aus der Gartenstadt kamen Max (10 Jahre) und sein Freund Sebastian (13). Schon viele Jahre seien sie dabei, erzählte Max' Mutter, während sie den 13-jährigen Sebastian im Rollstuhl in die Aktion am TWL-Stand integrierte. Dort sollten die Kinder mit Hydraulikpressen eine Kugel durch einen Parcours manövrieren. Daneben wurden im Zelt bei "Vehra" Kindergeschichten vorgelesen. Auch dort lauschten auf schattigen Stühlchen Kinder aufmerksam den Geschichten.

Holzklötzchen stapeln, "Goliat" spielen (eine Mischung aus Billard und Minigolf), Hockeyschläger ausprobieren oder in Kisten rutschen: All das machte den Kindern enorm viel Vergnügen. Auf der Bühne vor dem Knödelbrunnen zeigten Mädchen und Jungs des Pferdesportvereins, was auf dem Rücken der Tiere machbar ist. Allerdings hatten sie nur eine Holzattrappe zur Vorführung mitgebracht, auf der sie spektakuläre Kraftübungen zeigten.

Rope Skipping, HipHop und Kampfsportvorführungen rundeten das Programm gelungen ab.