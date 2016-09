Spitzenathleten und Nachwuchs aus Vereinen

Bei der elften Sportschau in der Eberthalle konnten die Zuschauer auch Daniel Hochsteiner beim Jonglieren mit Tennisschlägern bewundern. Auch dieses Jahr gibt es eine Mischung aus Artistik und Athletik. © Tröster

Das Dutzend wird voll: Zum zwölften Mal geht in der Friedrich-Ebert-Halle die Ludwigshafener Sportschau über die Bühne. Die Besucher erwartet ein facettenreiches Spektrum mit zwölf Programmpunkten. Am Montag, 3. Oktober, präsentieren die Akteure ab 17 Uhr ein Feuerwerk aus Akrobatik und Artistik, aus Tanz und Clownerie.

Die zweistündige bunte Schau wird gemeinsam vom Ludwigshafener Sportverband (LSV), dem Bereich Sport der Stadt und der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft Lukom veranstaltet. "Die Sportschau zeigt Athleten von nationalem und internationalem Renommee, bietet aber zugleich auch Nachwuchstalenten aus den Ludwigshafener Sportvereinen ein Forum", betonte Bürgermeister Wolfgang van Vliet bei der Vorstellung des Programms.

Spaß auf dem Rhönrad

Ludwigshafener Sportschau Sitzplatzkarten sind in drei Kategorien im Vorverkauf (bei der Tourist Info, Berliner Platz 1, 0621/51 20 35) und an der Abendkasse erhältlich. Erwachsene zahlen zwölf Euro für die Tribüne, acht Euro für Balkon erster Rang und fünf Euro für Balkon zweiter Rang. Ermäßigte Karten gibt es zu drei, sechs und zehn Euro, für Vereine gibt es Sonderkonditionen Durch das Programm führt RNF-Moderator Markus Hoffmann Infos zur Veranstaltung stehen im Internet unter www.ludwigshafen.de

Dass es in der altehrwürdigen Eberthalle mächtig rund geht, garantiert alleine schon Konstantin Mouraviev. Er zeigt nämlich am Rhönrad bemerkenswerte sportliche Leistungen, gewürzt mit einem ordentlichen Schuss Komik. Rhönräder spielen auch bei den "Elefanten" eine Rolle. Die Schauturngruppe des Berliner Turnerbundes ließ sich von diesem Sportgerät inspirieren und entwickelte in Verbindung mit Kabeltrommeln ein eindrucksvolles experimentelles Showelement. Mit einer Kombination aus turnerischen, akrobatischen und gymnastischen Bewegungsformen nehmen sie mit mittelalterlicher Musik die Zuschauer unter dem Motto "Die Entdeckung Amerikas" mit auf eine fantasievolle Reise in eine Traumwelt.

Sportliche Höchstleistungen erlebt das Publikum, wenn am Dreierreck vier Sportler von Stange zu Stange fliegen. Der ehemalige deutsche Turn-Jugendmeister Thomas Greifenstein zeigt zusammen mit Artem Ghazaryan und zwei tschechischen Nationalturnern spektakuläre Salti, Schrauben und Schwünge.

Recht turbulent geht es zu, wenn die Blues Brothers ins Rampenlicht treten. Es sind diesmal indes nicht die Brüder Jake und Elwood aus dem gleichnamigen Kult-Film, das Duo in der Eberthalle besteht aus Christopher Schüpferling sowie Kyrylo Sonn vom deutschen Trampolin-Nationalkader, die eine amüsante Show zelebrieren.

Akrobatik in Reinstform bedeutet der Auftritt des "Trio Power", die mit ihren Hebefiguren, Pyramiden und Salti schon bei der RTL-Show "Das Supertalent" begeistert haben. Dahinter verbergen sich Janina Hiller, Celine Caro und Pia Seckler, die allesamt schon Deutsche Meistertitel eingeheimst haben und auch dem Team der Deutschen Nationalmannschaft angehören. Hochklassige Artistik präsentiert ebenfalls Viktoria Gnatiuk auf einem instabilen Turm aus Bauklötzen. Diesen stapelt die Equilibristin aus Kiew im Handstand auf und zeigt dabei beeindruckende Balance.

Doch auch ambitionierte und talentierte Nachwuchstalente aus Ludwigshafen sind bei der Sportschau mit von der Partie. So zeigen mehr als 20 junge Sportlerinnen vom TV 1895 Edigheim ihr Showprogramm "1001 Nacht", mit Turnen, Tanz und Akrobatik. Die Mädchen der Leistungsgruppe Rhythmische Sportgymnastik des TB Oppau präsentieren ihren neuen Showtanz zur Musik des Disney-Films "König der Löwen". Unter den Turnermädels befindet sich auch die Deutsche Schülermeisterin Hannah Vester.

"Insgesamt nehmen 110 aktive Sportlerinnen und Sportler an der Ludwigshafener Sportschau teil", informierte Volker Rohrwick, Abteilungsleiter Sport der Stadt. Bürgermeister van Vliet unterstrich, dass dieser Abend einer der Veranstaltungshöhepunkte des Jahres sei. "Leider kann ich nicht vor Ort sein, da ich mit der Oberbürgermeisterin auf einer Dienstreise bin", bedauerte er. Winfried Ringwald, Vorsitzender des LSV, sprach von moderaten Eintrittspreisen. Die Karten kosten zwischen fünf und zwölf Euro, es gibt Ermäßigungen und Sonderkonditionen. Ringwald betonte, dass die Erlöse in den Topf des Sportförderkreises fließen. "Die Besucher unterstützen damit junge Sportler", erklärte der ehemalige Olympia-Ruderer. Außerdem erlebe das Publikum natürlich tolle Darbietungen.