Springseil in die Zuckertüte

Alle Bilder anzeigen Für manche Erstklässler das Wichtigste bei der Einschulung: die Schultüte. Oft haben sie sich mit ihren Eltern sehr viel Mühe bei der Gestaltung gegeben, und die Tüten sind liebevoll gefüllt. © dpa Die Polizei rät Eltern, ihre Kinder nur mit Schutzhelm radeln zu lassen. © LKA Bei so einem schönen Ränzel macht der "Ernst des Lebens" Spaß. © dpa

Zuckerbömbchen in der Schultüte, Elterntaxis bis (fast) ins Klassenzimmer und teure Handys als Motivationshilfe - um den Ernst des Lebens zu versüßen, werden nicht selten die ganz großen Geschütze aufgefahren. Wenn die rund 1500 Erstklässler in Ludwigshafen in der kommenden Woche in den Schulalltag starten, raten Verbraucherzentrale und Polizei allerdings zu gesünderen und weniger kostspieligen Alternativen.

Ohne Schokoriegel und Gummibärchen keine Einschulung - das sehen auch die Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in Ludwigshafen ein. Allerdings: "Seifenblasen, ein kleines Kuscheltier, ein Kartenspiel oder Knete kommen auch gut an", sind sich die Experten sicher. Springseile oder Eintrittskarten für Zoo oder Kino können die kleinen Schulstarter ebenfalls begeistern - und das ganz ohne überflüssige Kalorien.

Zu den empfohlenen Vollkornkeksen oder Trockenfrüchten dürften viele Kinder allerdings eine ganz andere Meinung haben als gesundheitsbewusste Erwachsene - wie zumindest schon viele Eltern erfahren haben. Das wissen auch die Verbraucherberater: "Der Mix macht's", lautet ihre Empfehlung.

Infos und Anlaufstellen Die Polizei hat eine eigene Verkehrsberatung für Schulkinder und bietet beispielsweise auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule einen "Fahrradführerschein" an. Infos unter Tel. 0621/504 25 46 oder 963 21 91 und www.polizei.rlp.de (Menüpunkt "Sicher im Verkehr"). Auf der städtischen Internetseite www.ludwigshafen.de stehen in den Menüpunkten "Lebenswert" und "Bildung" die Grundschulen mit Schulwegplänen aufgelistet. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat auf ihrer Internetseite www.vz-rlp.de einen Artikel zum Thema Schulanfang veröffentlicht. Die Beratungsstelle in der Wredestraße 33 am Berliner Platz hat auch Infomaterial ausgelegt. Terminvereinbarungen unter Telefon 0621/51 21 45.

Kuscheltiere und Knete

Von Geschenken wie Smartphones, Markenshirts oder Spielekonsolen raten Fachleute ebenfalls ab. "Viel zu teuer", lautet die kritische Einschätzung. Viel besser sei es, mit Paten und Großeltern zu besprechen, welche Geschenke sich eher für Kinder im Grundschulalter eignen.

Die Ludwigshafener Polizei hat vor allem die Sicherheit der Jungen und Mädchen im Blick. Die Ordnungshüter empfehlen allen Eltern, noch in den Ferien den Schulweg mit ihren künftigen Erstklässlern abzulaufen und auf gefährliche Stellen hinzuweisen: "Hier lieber ein Stück weiter laufen und über den Zebrastreifen gehen", nennt Sprecher Sebastian Burkhard ein Beispiel.

Morgens in die Schule spazieren, das ist - sofern die Strecke nicht zu weit ist - auf jeden Fall der richtige Weg nach Ansicht des Polizisten: So haben die Kleinen gleich ein bisschen Bewegung vor dem Unterricht. Und sie lernen von Anfang an, sich im Straßenverkehr zurechtzufinden. "Verkehrsanfänger müssen erst noch ein Gefühl entwickeln, wie schnell sich fahrende Autos nähern, und wie lange es dauert, bis sie beim Bremsen zum Stehen kommen", erklärt Burkhard. Da könnten Elterntipps durchaus hilfreich sein. Der kürzeste Weg ist nicht immer auch der sicherste.

Polizei sieht Eltern in der Pflicht

Vor allem wenn es ums Rad fahren geht, sieht der Polizist die Eltern in der Pflicht. Die Erstklässler sollten noch gar nicht mit dem Rad allein unterwegs sein, bevor sie nicht den "Fahrradführerschein" bei der Jugendverkehrsschule gemacht haben. "Und wir treffen immer wieder Kinder, die ohne Licht unterwegs sind", berichtet er. Für Grundschüler bis zur vierten Klasse sei es oft nur wichtig, dass ihr Rad rollt. Ob die Lampe - oder gar die Bremse - funktioniert, darauf würden viele Mädchen und Jungen erst gar nicht achten, auch wenn sie schon in der dritten oder vierten Klasse sind, haben die Beamten festgestellt. Deshalb raten sie den Eltern, immer mal wieder nach dem Rechten zu sehen. Ebenfalls wichtig für die Sicherheit seien reflektierende Schulranzen und Kleidung, wie Burkhard betont. "So werden die Kinder einfach besser gesehen."

Und das sei dringend nötig - vor allem angesichts der "haarsträubenden Situationen", die sich oft direkt vorm Schulhof abspielten. "Manche Eltern würden ihre Kinder am liebsten bis ins Klassenzimmer fahren", weiß der Polizist. So nah am Eingang anhalten wie möglich, laute häufig die Devise. "Vor den Schulen bilden sich oft richtige Autoknäuel", schüttelt Burkhard den Kopf. Kinder, die zu Fuß kämen, müssten oft ausweichen - schlimmstenfalls auf die Straße. "Sehr gefährlich", findet er. Sein Tipp: Einfach ein Stück vor der Schule halten und den Sohn oder die Tochter einige Meter zu Fuß gehen lassen. Als kleiner Trost und Wegbegleiter könnte schließlich das Kuscheltier aus der Schultüte dienen.

Die Stadtverwaltung hat die Sommerferien dafür genutzt, die anstehenden Sanierungsarbeiten an den Schulen voranzutreiben. Vieles betraf den Brandschutz. Gestern war nicht mehr in Erfahrung zu bringen, ob alles rechtzeitig abgeschlossen werden konnte. Die Erich-Kästner-Schule hat die meisten kleinen Schulanfänger - früher gern "ABC-Schützen" genannt: 128 Mädchen und Jungen werden dort am Dienstag eingeschult. Sie können sich auf jeden Fall über einen noch schöneren Schulhof freuen, dort ist die Bemalung der Außenwände sehr weit gediehen. Insgesamt wurden an den 23 Grundschulen der Stadt 1513 Schüler angemeldet. Die genaue Zahl steht erst ein paar Wochen später fest.