Stabwechsel bei Polizeiwache

Sie hatte das Sicherheitskonzept für die Nördliche Innenstadt mitverfasst und war bei der Gasexplosion in Oppau 2014 gefordert: Nach zweijähriger Tätigkeit als Leiterin der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 wechselt Nicole Fricker in das rheinland-pfälzische Innenministerium. Der stellvertretende Polizeipräsident Eberhard Weber verabschiedete die 35-Jährige gestern offiziell aus ihrem Amt. Nachfolger ist der 34-jährige Polizeirat Kai Antes, der bislang in der Westpfalz tätig war.

"Der frühere Polizeipräsident Jürgen Schmitt hat mir die Chance auf eine Stelle im Ministerium gegeben, wo ich mehr strategisch arbeiten kann. Diese wollte ich mir nicht entgehen lassen", begründete Fricker den Wechsel. "Wir hätten die engagierte Kollegin gerne länger in der Stadt gehabt und hoffen, dass sie zurückkommt", bedauerte Weber den Weggang. Fricker habe viel für den Norden der Stadt getan, ergänzte Peter Traub, Leiter der Polizeidirektion. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 ist mit rund 100 Beamten für die Sicherheit der nördlichen und westlichen Stadtteile zuständig.

Einsatz am Danziger Platz

Diese Aufgabe übernimmt nun der gebürtige Kaiserslauterer Antes. Der verheiratete Vater von zwei Kindern im Alter von vier und sechs Jahren trat 2003 in den Polizeidienst. Ludwigshafen kannte er dienstlich bislang nur aus einem tragischen Anlass: Als Beamter der Bereitschaftspolizei Enkenbach war er 2008 bei der Brandkatastrophe am Danziger Platz im Einsatz. Ansonsten arbeitete er meist in der Westpfalz, etwa bei der Kriminalinspektion Kaiserslautern. Nach dem Studium an der Polizeihochschule war Antes unter anderem im Führungsstab des Präsidiums Westpfalz und bei der Kriminalinspektion Neustadt tätig.

"Mit dem Amt als Inspektionsleiter hat sich für mich ein Traum erfüllt", sagte der 34-Jährige. Er übernehme eine gut geführte Dienststelle mit motivierten Mitarbeitern. Das Sicherheitskonzept im Hemshof will er auf jeden Fall fortführen.

Die BASF-Explosion im Landeshafen hat Antes nicht vor Ort erlebt, weil er in Urlaub war. Mit den Folgen ist er gleichwohl befasst. "Viele Kollegen waren besorgt darüber, welche Stoffe sie bei einem Einsatz eingeatmet haben." Fricker machte dabei eine generelle Anmerkung: "Wir sollten stärker nach psychisch belastenden Einsätzen auf die Kollegen zugehen und auch hinter die Fassade schauen, wie es ihnen geht." ott