Flüchtlinge: Stadt gibt Notunterkünfte auf

Vier sogenannte Punkthäuser in der Flurstraße sind fertig.

Die im vergangenen November aufgestellten Notunterkünfte am Messplatz sollen in den nächsten Wochen aufgegeben werden.

Daher stellte die Stadt nicht nur einige Projekte für Asyl-Unterkünfte zurück. Sie will auch die sogenannten SOS-Hallen am Messplatz und in der Wattstraße aufgeben. Die 204 Bewohner ziehen in andere Unterkünfte um.

Im Folgenden die wichtigsten Fragen und Antworten:

?Wann werden die Notunterkünfte am Messplatz und in der Wattstraße aufgegeben?

Bis Ende November sollen die Hallen am Messplatz geräumt werden, sagt Stadtsprecherin Sandra Hartmann. Die Unterkünfte in der Wattstraße folgen bis zum Jahresende. Um die Belegung von Turnhallen oder Gemeinschaftshäusern zu vermeiden, hatte die Stadt die Leichtbauhallen mit jeweils 120 Plätzen errichtet. Viel Intimsphäre haben die Bewohner nicht. In den zwölf Quadratmeter großen Schlafbereichen stehen vier bis sechs Betten.

?Wohin ziehen die Bewohner der SOS-Hallen?

Die Flüchtlinge werden in sogenannten Punkthäusern und Wohnungen untergebracht, vor allem in Mundenheim und Oggersheim. Vier Punkthäuser (216 Plätze) wurden in der Flurstraße für insgesamt vier Millionen Euro gebaut. Bezugsfertig sind auch zwei Häuser im Hedwig-Laurien-Ring mit 108 Plätzen.

?Gibt es weitere Punkthäuser, die bald bezogen werden?

Ja, Gebäude dieses Bautyps werden derzeit in der Watt-, Woll- und Kranichstraße errichtet. Diese sollen laut Verwaltung in den nächsten Monaten bezogen werden.

?Was ist das Besondere an den Punkthäusern?

Die Stadtverwaltung hat diesen Bautyp mit Betonfertigteilen selbst entwickelt. In den Gebäuden werden sechs Drei-Zimmer-Wohnungen eingerichtet, in denen jeweils bis zu neun Personen leben sollen. Bis auf eine tragende Wand zum Flur und einen Versorgungsschacht sind sämtliche Innenwände der Wohnungen variabel. Damit sollen sie später mit geringem Aufwand etwa für eine Büronutzung umgewandelt werden können.

?Werden die Hallen am Messplatz abgebaut?

Das ist unklar. "Angesichts des noch laufenden Mietvertrags prüfen wir, ob wir zwei Hallen demontieren oder als Reserve stehen lassen", sagt die Stadtsprecherin. Die dritte Halle bleibt auf jeden Fall länger erhalten, weil dort Sprachkurse für Asylbewerber laufen. Eine frühere Nutzung des Geländes als Parkplatz wird es in absehbarer Zeit nicht geben.

?Was geschieht mit den Betreuern in den Notunterkünften?

Die Stadt hat die Verträge mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Deutschen-Roten-Kreuz (DRK), die insgesamt neun Mitarbeiter für die Betreuung engagierten, zum Jahresende gekündigt. "Wir sind etwas überrascht, dass die Auflösung der Hallen so schnell geht", sagt ASB-Sprecher Holger Scharff. Für die Bewohner der SOS-Hallen sei es erfreulich, dass sie in bessere Unterkünfte kommen. Bei drei betroffenen ASB-Mitarbeitern mit Zeitverträgen "müssen wir intern klären, wie es mit ihnen weitergeht."

?Welche Reserven für Asyl-Unterkünfte hat die Stadt?

In der Wollstraße werden nicht nur zwei Punkthäuser gebaut. Dort sind auch zwei Hallen mit insgesamt 240 Plätzen bereits fertig. Sie sind nicht belegt und stehen als Reserve zur Verfügung. Langfristig sollen die 4,5 Millionen Euro teuren Hallen vom Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) genutzt werden. Als Reserve bleibt auch die freiwerdende SOS-Halle in der Wattstraße erhalten. "Denn es ist nicht absehbar, wie sich die Flüchtlingszahlen in den nächsten Monaten entwickeln", sagt die Stadtsprecherin. ott