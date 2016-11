Stadt prüft Anlaufstelle

Der Ordnungsdezernent Dieter Feid (SPD) prüft den Vorschlag der FWG, auf dem Berliner Platz einen "Sicherheitscontainer" aufzustellen, in dem Polizisten und kommunale Vollzugsbeamte für die Bürger ansprechbar sind. "Das ist ein interessanter Vorschlag. Wir wollen aber erst einmal die Erfahrungen der dreimonatigen Testphase in Mannheim abwarten. Danach wird entschieden, ob wir es auch in Ludwigshafen einführen", sagt der Beigeordnete auf "MM"-Anfrage.

Akuten Handlungsbedarf sieht Feid aber auf dem Berliner Platz nicht. Ein Sicherheitscontainer sei weniger im Winter als vielmehr in den Sommermonaten sinnvoll, wenn es erfahrungsgemäß mehr Vorfälle im Umkreis der Diskotheken auf dem Berliner Platz gebe. Die genauen Modalitäten für eine solche Anlaufstelle, beispielsweise die personelle Besetzung mit kommunalen Vollzugsbeamten, müssten noch mit dem Innenministerium geklärt werden. Die Freie Wählergruppe hatte den Standort vorgeschlagen, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken. Damit könnten auch die Ordnungskräfte vor Ort schneller reagieren. ott