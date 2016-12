Stadtverwaltung: Blitzer messen korrekt

Landtag

Elke Zimmer von Bündnis 90/Die Grünen hat heute als Nachrückerin für den am 28. November verstorbenen Landtagsabgeordneten Wolfgang Raufelder an ihrer ersten Plenarsitzung in Stuttgart teilgenommen. Sie will sich künftig im Landtag für die Politikthemen Bildung und Verkehr engagieren. [mehr]