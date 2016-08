Stadtvillen statt Brachfläche

Alle Bilder anzeigen So soll das Rheinufer südlich der Max-Pechstein-Straße künftig aussehen: Auf einer Brachfläche, die 2013 als Ausweichquartier für das Filmfestival genutzt wurde, plant das Heidelberger Unternehmen Epple fünfstöckige Stadtvillen. © Epple Immobilien

Mit dem Blick auf den Luitpoldhafen und die grüne Parkinsel zählt das knapp zwei Hektar große Areal zu den attraktivsten Wohngebieten in der Stadt. Auf dem letzten großen Baufeld am Rheinufer Süd werden südlich der Max-Pechstein-Straße vornehmlich fünfgeschossige Gebäude mit gehobenen Wohnungen errichtet. "Wir werden im Januar mit dem Bau von zwei Stadtvillen und einem Stadthaus beginnen", kündigte Bernfried Back, Geschäftsführer der Epple Immobilien GmbH (Heidelberg), gestern an. Auch die Unternehmen Diringer & Scheidel (Mannheim) und Weisenburger (Rastatt) bereiten dort Investitionen vor - für insgesamt 80 Millionen Euro sollen rund 200 Wohnungen entstehen.

Zunächst hatten sich vier Investoren für das "Premium-Quartier am Rheinufer" beworben, wie Ernst Merkel, Geschäftsführer der Rheinufer Süd Entwicklungsgesellschaft (RSE). das Areal bezeichnete. Nach dem Abriss alter Lagerhallen bereitete die RSE die Neunutzung vor und untersuchte das Gelände unter anderem auf Altlasten. Im Vorjahr bewertete der RSE-Beirat die eingereichten Architektenentwürfe. Ein potenzieller Investor verzichtete danach auf sein Projekt, von ihm übernahm Epple ein Grundstück.

In einem ersten Bauabschnitt will das Heidelberger Unternehmen in der Nähe zur Schneckennudelbrücke zwei fünfgeschossige Stadtvillen und ein Stadthaus für 16 Millionen Euro errichten. Die insgesamt 24 Wohnungen sind zwischen 90 und 190 Quadratmeter groß. Sie erhalten Loggien, Erker, Balkone und Dachterrassen, die sich laut Back teilweise rund um das Gebäude ziehen. Die Tiefgarage bietet Platz für 78 Autos. Ein zweiter Bauabschnitt soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein.

Baufelder am Rheinufer Süd Baufeld 1: Ist belegt mit Stadtvillen, Büros und Pflegeheim (Vitanas). Baufeld 2: Wurde mit Stadtvillen der Firma Ostermayer und mit GAG-Gebäuden bebaut. Baufeld 3: Hier errichtete die BASF und Telekom neue Büroquartiere. Baufeld 4: Soll vor allem mit Wohnungen und Büros bebaut werden. Baufeld 5: Die Unternehmen Epple, Diringer & Scheidel und Weisenburger errichten unter anderem Stadtvillen und ein Solitärgebäude. Baufeld 6: Soll ein bauliches "Schmuckstück" werden. Genaue Pläne gibt es nicht. Parkinsel: Am Ufer des Luitpoldhafens entstehen Stadtvillen.

"Wir achten auf Qualität"

Das 2750 Quadratmeter große Außengelände wird nicht nur durch 40 Bäume und Pflanzbeete gegliedert werden. Anders als bei den bisherigen Bauvorhaben am Rheinufer sei auch privates und öffentliches Grün vorgesehen, das ineinander übergeht und durch einen Dünenbereich abgetrennt werde, sagt Back.

Die Eigentumswohnungen kosten nach seinen Angaben zwischen 3800 bis 4900 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Für die Penthousewohnungen liegt der Quadratmeterpreis bei 5000 bis 5800 Euro.

"Auch eine Industriestadt wie Ludwigshafen braucht ein Wohngebiet für einkommensstarke Bürger. Diese wandern dann nicht ins Umland ab, sondern zahlen Steuern in Ludwigshafen", begründete Bürgermeister Wolfgang van Vliet (SPD) die Ausweisung von Flächen für ein gehobenes Wohngebiet. Die Entwicklung am Rheinufer sei sehr erfreulich. Durch den Wegfall der Lagerhalle habe die Stadt einen Zugang zum Fluss erhalten. "Bei allen Bauvorhaben seit 2004 gab es keine Vermarktungsprobleme", betonte van Vliet, der ebenfalls RSE-Geschäftsführer ist. "Wir achten bei allen Vorhaben auf Qualität", ergänzte Merkel. Denn das Rheinufer Süd soll eine "Erfolgsgeschichte" bleiben.

Ende 2018 soll alles fertig sein

Am südlichen Entree zum Neubaugebiet will Diringer & Scheidel insgesamt 62 Wohnungen errichten. Vorgesehen sind drei Häuserzeilen, eine Stadtvilla sowie ein Solitärgebäude. Wegen der "städtebaulichen Vorbildfunktion" wurde ein hoher Qualitätsanspruch in einer Vereinbarung mit der Stadt festgelegt. Diese sieht Vertragsstrafen bei Abweichungen von jeweils bis zu 100 000 Euro vor. Einstimmig hatte der Stadtrat den Vertrag im Juli gebilligt.

Die Firma Weisenburger ist indes der einzige Investor im Baufeld südlich der Max-Pechstein-Straße, der Mietwohnungen plant. Vorgesehen sind Gebäude mit rund 100 Wohneinheiten und eine Tiefgarage mit 115 Stellplätzen. Alle Bauvorhaben werden nicht nur bei der Gestaltung der Grünanlagen miteinander abgestimmt, sondern auch in puncto Bauablauf. Merkel: "Die Projekte der drei Investoren sollen ziemlich zeitgleich laufen - und etwa bis Ende 2018 beendet sein."