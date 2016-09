Stärkste Zuwächse bei Integrierten Gesamtschulen

Während der Sitzung des Schulträgerausschusses wurde der Schulentwicklungsbericht 2015/16 von Andreas Pfaff, Bereich Stadtentwicklung der Verwaltung, dem Gremium erläutert. Genau 31170 Schüler haben im vergangenen Schuljahr eine Ludwigshafener Schule besucht, verteilt auf allgemeinbildende (18 214) und berufsbildende Schulen (12 956). Die Gesamtzahlen sind fast gleichgeblieben.

Bei den Allgemeinbildenden fiel auf, dass bei den weiterführenden Schulen die Zahl der Gymnasiasten mit 5151 am höchsten ist, gefolgt von der Realschule plus (3163). Auf Platz drei folgen die Integrierten Gesamtschulen (2656), die verzeichneten mit insgesamt 49 Schülern mehr als 2014/15 den größten Zuwachs. Binnen zehn Jahren ging die Kurve der Abgänger der vierten Klassen auf Gymnasien langsam, aber stetig nach oben. Leider habe die Anzahl der Schulabgänger ohne Abschluss innerhalb von zwei Jahren um zwei Prozent zugenommen, so Pfaff.

Bei den Berufsbildenden Schulen führt mit 8333 Schülern die eigentliche Berufsschule, der größte Teil absolviert hier eine Ausbildung. Es gab 248 Teilnehmer des Berufsvorbereitungsjahrs. Im Bericht sei die Flüchtlingsproblematik nicht enthalten, kritisierte Jörg Matzat (FDP). 15 Prozent der Migranten seien ohne Abschluss, es bestehe Förderbedarf. Pfaff wies darauf hin, dass dieses Thema auf Ebene des Landes, nicht des Schulträgers behandelt werde.

Medienzentrum vorgestellt

Ein weiterer Punkt war die Vorstellung des Medienzentrums. Dieses besteht schon seit 1924, zu diesem Zeitpunkt hieß es noch Stadt- und Kreisbildstelle. Schon damals konnten sich Lehrer Filme ausleihen - die mit der Hand zurückgespult werden mussten. Seit 1962 ist das Medienzentrum in der Albert-Schweitzer-Grundschule zu finden. Hier können außer Filmen auch Geräte ausgeliehen werden, Beratung inklusive. Die Lizenzen für DVDs und Online-Filme seien zwar teuer, jedoch von guter Qualität, sodass sich die Anschaffung lohne, so Isabelle Angelberger, Leiterin des Medienzentrums. kge