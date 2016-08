Start mit 110 Schülern

Acht Jahre betrug die Vorlaufzeit -gestern war es soweit: Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Edigheim verfügt über eine Oberstufe. Bei einem kleinen Festakt begrüßte Direktor Rainer Fischer die 110 neuen Elftklässler und ihre Eltern. "Für uns ist das alles ein Neuanfang, eine ganz spannende Geschichte", sagte der Schuldirektor.

"Für mich stand schon lange fest, dass ich nach der zehnten Klasse in der Gesamtschule weiter machen werde. Mein Schwerpunkt ist der naturwissenschaftliche Zweig", erzählte Steven. Der 16-Jährige aus Oppau fand vor der Eröffnungsrede von Fischer auf seinem Sitz auf der Terrasse hinter der Schulmensa eine Holzmünze vor. "Das ist ein Symbol für die Zugehörigkeit zur Schule und zugleich das Pfand, das ihr nach bestandenem Abitur abgeben könnt. Bei der Rückgabe gibt es eine Flasche Sekt", erklärte der Schulleiter.

Zugleich gab Fischer den 62 Mädchen und 48 Jungen ein Zitat des Aufklärers Immanuel Kant mit auf den Weg: "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde." Eine Hälfte der neuen Oberstufenschüler besuchte bereits zuvor die Gesamtschule, die andere Hälfte kam von anderen Einrichtungen in der Umgebung.

Individuelle Förderung

"Mein Sohn Richie ist bislang in Mannheim auf die Schule gegangen und hat dort die zehnte Klasse absolviert. Wir haben ein Gymnasium gesucht und hier mit der Oberstufe das passende für ihn gefunden", erklärte Angelika Haun.

Neuer Leiter der Oberstufe an der Gesamtschule Edigheim ist Alexander Dejon. "Die letzten zehn Jahre waren ein Langstreckenlauf, an dessen Ende der Endspurt zur mittleren Reife kam. Mit den nächsten drei Jahren beginnt nun ein neues Rennen", sagte er zu den Elftklässlern und fügte hinzu: "Dass ihr nach dem Stress der letzten Monate euch entschieden habt, das Abitur in Angriff zu nehmen, ist sehr löblich."

In den sogenannten Lift-Kursen hatten sich die künftigen Oberstufenschüler im vergangenen Monat getroffen, um sich intensiv mit den jeweiligen Fächern zu beschäftigen. "Da haben viele gemerkt, dass die Anforderungen in der Oberstufe gestiegen sind", betonte Dejon. "Wir wollen die Schüler in den nächsten Jahren unterstützen und legen großen Wert auf eine individuelle Förderung nach dem Tutorenprinzip."

Nach dem Festakt wurden die Schüler auf fünf Stammkurse verteilt. "In der nächsten Woche steht bereits eine Kennenlernwoche in Mosbach im Odenwald auf dem Programm", erzählte Schuldirektor Fischer: "Digitale Medien sind ein Schwerpunkt bei uns. Deshalb bekommt auch jeder neue Oberstufenschüler einen USB-Stick, auf dem die Software für die schuleigenen Programme gespeichert ist." bol