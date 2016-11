Start zwischen Umzugskisten

Ein paar Kartons müssen Anette Scherr, Waltraud Wörishofer und Sandra Riffel (v.r.) noch auspacken. Aber die Technik läuft hier und in den anderen Räumen schon am ersten Tag einwandfrei - sehr zur Freude des Umzugsbeauftragten Karol Mos (l.).

"Freitag raus, heute rein - weiter geht's": Für Anette Scherr vom Büro des Baudezernenten Klaus Dillinger hätte der Umzug vom Rathausturm ins benachbarte Postgebäude reibungsloser gar nicht laufen können. Ein paar Ordner müssen zwar noch aus den Kartons geräumt werden, aber das Wichtigste ist getan: Die Schreibtische stehen an dem dafür vorgesehenen Platz, Computer und Telefone laufen einwandfrei, auch die bisherigen Rufnummern und Mailadressen sind mit umgezogen und allesamt richtig zugeordnet.

Der Wechsel des Verwaltungspersonals in die drei Ausweichquartiere Postgebäude, Rhein-Center und Faktor-Haus ist eine logistische Herkulesaufgabe, für die die Planung bereits vor einem Jahr angelaufen war. 335 Mitarbeiter müssen nach und nach bis Mitte Dezember aus dem Rathausturm ausziehen. Geräumt werden die Etagen sechs bis 15 - aus Brandschutzgründen.

Im ersten Schritt zogen übers Wochenende neben dem Büro des Baudezernenten die Bereiche Bauverwaltung, Stadtentwicklung und Recht um - unter der Federführung des Logistikunternehmens CML. Der Firma bescheinigt der Umzugsbeauftragte Karol Mos, mit ihrem rund 30-köpfigen Team ganze Arbeit geleistet zu haben: "Ich hätte nicht gedacht, dass heute alles schon so perfekt läuft", freut sich der 36-Jährige am gestrigen Montagnachmittag im Gespräch mit dieser Zeitung. "Es ist alles intakt und alles da, wo es sein sollte." Lediglich den einen oder anderen PC habe man noch an die richtige Stelle verschieben müssen.

Ausweichquartiere Postgebäude (Rathausplatz 17) am Wochenende umgezogen: 2.OG: Büro des Beigeordneten Klaus Dillinger, Bereich Bau, 2.OG und 3. OG: Stadtentwicklung, 4 OG: Bereich Recht Postgebäude ab 21. November: 2. und 3.OG: Bereich Personal, 4.OG: Büro der Oberbürgermeisterin Eva Lohse Rhein-Center (Rathausplatz 10-12) ab 14. November: 3. OG: Büro der Beigeordneten Cornelia Reifenberg und die Bereiche Kultur, Schulen und Öffentlichkeitsarbeit 5.OG: Bereich Revision Faktor-Haus (Berliner Platz) ab 12. Dezember: 3. OG: Bereiche Organisation, Beteiligungsmanagement und Personalrat Faktor-Haus ab 19. Dezember: 2.OG: Bereich Finanzen, 4.OG: Büro des Beigeordneten Dieter Feid und der Bereich Immobilien. Die Belegung der Benckiser-Villa wurde zurückgestellt. Im Rathaus bleiben unter anderem Bürgerservice, Standesamt, Stadtkasse und Schulbuchausleihe.

Sanierung ab 2018

Einige wichtige Anlaufstellen für die Bürger in den fünf unteren Stockwerken bleiben deutlich länger - etwa Bürgerservice, Stadtkasse oder Standesamt. Auch der Stadtratssaal wird bis zum Beginn der Rathaus-Sanierung, die zeitgleich mit dem Abriss der Hochstraße Nord ab 2018 geplant ist, weiter genutzt. Zum Teil müssen für diese Abteilungen noch Ausweichquartiere gesucht werden.

Aber für die Beamten und Angestellten der Bauverwaltung ist das kein Thema mehr. Sie stellen sich darauf ein, für voraussichtlich fünf Jahre an ihrem neuen Standort zu bleiben. Der eigentliche Job von Karol Mos ist der des IT-Koordinators. Von daher ist er als Umzugsbeauftragter prädestiniert: "Ich konnte mit EDV-Umzügen schon Erfahrungen sammeln", erzählt er. Und hat gerade deshalb nicht einen derart reibungslosen Ablauf erwartet. Eigentlich "haben wir damit gerechnet, dass wir zwei Tage brauchen". Aber schon am Nachmittag des ersten Tages ist fast alles startklar: "Wir konnten unseren Dienstbetrieb weitgehend aufnehmen." Dazu beigetragen hat nicht zuletzt das städtische Telekommunikations-Team, dass die zentrale Schaltanlage umprogrammiert hat.

Bürger, die auf der Suche nach einem städtischen Büro herumirren, gibt es nach diesem ersten Umzugs-Schritt nicht. Lediglich die Submissionsstelle, die für öffentliche Auftragsvergaben zuständig ist, hat Publikumsverkehr, vor allem von Bietern. Aber die seien vorab informiert worden, berichtet Mos. Etwas kniffliger wird es möglicherweise ab 14. November, wenn unter anderem die Schulverwaltung - dort gibt es beispielsweise das Maxx-Ticket - ins Rhein-Center umzieht.

Bis dahin sind noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Die Hinweistafeln im Rathausturm müssen aktualisiert und am neuen Gebäude ein Hinweisschild aufgehängt werden. Außerdem fehlt im Postgebäude die - schon bestellte -Küche. Für ein paar Wochen muss die Kaffeemaschine genügen.