Staudt bleibt Vorsitzende

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) der BASF hat sich gestern neu konstituiert. Als Vorsitzende wurde die 23-jährige Industriemechanikerin Cesina Staudt im Amt bestätigt. Neue stellvertretende Vorsitzende ist die 20-jährige Industriekauffrau Maren Wentzel. Mit einer Wahlbeteiligung von 69,1 Prozent hatten die jungen Aniliner zuvor die 15 Jugend- und Auszubildendenvertreter bestimmt.

In den beiden kommenden Jahren will sich das Gremium vor allem mit vier Themen beschäftigen. Die qualitativ hochwertige Ausbildung in der BASF soll fortgeführt und die Lernbedingungen im Betrieb verbessert werden. Zudem fordert die JAV eine Weiterentwicklung der Zusatzqualifikation Europakaufmann/-frau und "gute Lösungen bei künftigen Veränderungen". Der Betriebsratschef Sinischa Horvat und der Bezirksleiter der IG Bergbau, Energie, Chemie (BCE), Roland Strasser, sicherten Unterstützung zu. "Die Auszubildenden zeigen mit ihrer hohen Wahlbeteiligung, wie wichtig eine gute Interessenvertretung ist." ott