Straßenreinigung wird teurer

Ludwigshafen. Die Gebühren für die Straßenreinigung werden ab Januar 2017 generell um 14,7 Prozent steigen. Das hat der Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen. FDP und Linke stimmten dagegen. Für ein Einfamilienhaus mit einer Frontlänge von zwölf Metern bedeute die Gebührenerhöhung laut Verwaltung eine Mehrbelastung von jährlich fünf Euro. Sie begründete den Schritt mit Lohnsteigerungen sowie Investitionen in Personal und Technik. Um die Sauberkeit in der Stadt zu verbessern, soll die Zahl der Mitarbeiter um sechs auf 86 erhöht werden. Zudem verwies die Verwaltung darauf, dass nach Anordnung der Aufsichtsbehörde der Stadtanteil an den Gesamtkosten von 30 auf 26 Prozent reduziert werden musste.

Samstag wird Regelarbeitstag

"Um eine Erhöhung kommen wir nicht herum", betonte Dezernent Klaus Dillinger (CDU). Ein Ergänzungsantrag der Linken, wonach die Preissteigerung auf die nächsten fünf Jahren gestreckt werden sollte, wurde mehrheitlich abgelehnt. "Wir schreiben jetzt schon rote Zahlen", sagte Roman Bertram (CDU). "Das kommunale Abgabegesetz schreibt eine Kostendeckung vor", ergänzte Hans Mindl (SPD). Zudem entspreche das künftige Gebührenniveau dem des Jahres 1981. "Dies zeigt, wie wirtschaftlich in der Vergangenheit gearbeitet wurde", so Mindl. Thomas Schell (FDP) schlug vor, Mehrkosten bei der Straßenreinigung durch Überschüsse des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) in anderen Bereichen auszugleichen. Dies sei rechtlich aber nicht zulässig, widersprach Dillinger. Hans-Uwe Daumann (Grüne) begrüßte das neue Konzept der Stadt. "Der Leidensdruck der Bürger ist groß", sagte er mit Blick auf Beschwerden aus allen Stadtteilen über wilde Müllablagerungen, Hundekot und Zigarettenkippen. Man müsse den Bürgern aber erklären, wofür das Geld ausgegeben werde. Das Konzept trage dem veränderten "Wegwerfverhalten" der Gesellschaft Rechnung, mit vielen Fast-Food-Verpackungen und "To go"-Bechern.

Bei der Straßenreinigung wird der Samstag grundsätzlich ein Regelarbeitstag. Zugleich werden ab April feste Teams von sechs bis zehn Beschäftigten gebildet, die für einen bestimmten Ortsbezirk verantwortlich sind. Zudem bekommen die Bürger einen festen Ansprechpartner bei der Straßenreinigung. Im Innenstadtbereich, einschließlich Hemshof und Teilen von Süd, sind zwei Arbeitsgruppen vorgesehen, die zwischen 7 und 21 Uhr die Wege und Plätze reinigen. Für Sonderaufgaben, wie die Beseitigung wilder Müllablagerungen, werden zwei Einsatzgruppen mit jeweils drei Mitarbeitern eingerichtet.