Streit endet in Messerstecherei

Ludwigshafen. Ein Streit zwischen zwei stark alkoholisierten Männern in einer Wohnung in Ludwigshafen-Nord ist am Samstagabend in einer Messerstecherei geendet. Die Kontrahenten im Alter von 28 und 46 Jahren malträtierten sich zunächst mit Faustschlägen, zogen dann beide Klappmesser aus ihren Hosentaschen und gingen damit aufeinander los, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 28-Jährige erlitt eine Handverletzung. Sein Widersacher wurde mit leichten Verletzungen im Bauchbereich in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Personenüberprüfungen stellte sich laut Polizei heraus, dass gegen einen 34-jährigen Zeugen der Auseinandersetzung ein Haftbefehl vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht.

Zwei Stunden später wurde der Polizei zufolge erneut ein Streit zwischen den beiden Männern gemeldet. Der 46-Jährige soll den 28-Jährigen dabei angeblich mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dies konnte nach Zeugenbefragungen und Ermittlungsmaßnahmen nicht bestätigt werden. Da der 46-Jährige nicht an der Anschrift gemeldet war, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, woraufhin er den Ort des Geschehens verließ. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzungen eingeleitet. Den 46-Jährigen erwartet zudem eine Strafanzeige wegen Bedrohung. (pol/kris)