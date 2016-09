Studentenbuden statt Kinosaal

Der graue Mosaikboden, über den Generationen von Kinobesuchern liefen, erstreckt sich noch im Eingangsbereich. Der schmiedeeiserne Handlauf hängt an der orangefarbenen Wand. Aber ansonsten erinnert nicht mehr viel an das traditionsreiche Corso-Kino in der Wredestraße, das 2005 dicht machte. Das Mannheimer Unternehmen Prüfer & Partner baut die Immobilie für 1,5 Millionen Euro um. "Wir richten bis zum Jahresende 25 Wohnungen ein, die an Studenten vermietet werden", sagt Immobilienmakler Mario Keza.

Völlig verändert hat sich der 500 Quadratmeter große und sechs Meter hohe Kinosaal. Mit Trockenbauwänden wurde er in einzelne Wohnbereiche unterteilt. Zudem zogen die Handwerker eine Zwischendecke ein. Die Appartements bekamen eine Galerie, so dass die künftigen Mieter über eine kleine Treppe zum Schlafbereich gelangen.

"Bis auf einige Heizungsrohre musste wir in dem 60 Jahre alten Gebäude technisch fast alles erneuern", erklärt Hochbautechniker Matthias Prüfer. Sämtliche Elektro- und Sanitärleitungen wurden ausgetauscht und eine Brandschutzdecke eingezogen. "Bis zum Jahresende sind die Wohnungen bezugsfertig", sagt Keza. Viele Flure und Duschen sind bereits gefliest, der Vinyl-Boden in den Wohnungen verlegt. Gleichwohl hängen noch viele Kabel aus den Wänden, zudem fehlen die Einbauküchen.

Für Prüfer und Keza, die 2008 eine gemeinsame Firma gründeten, ist der Umbau des Corso-Kinos das erste Projekt in Ludwigshafen - aber nicht in der Region. In Mannheim haben sie beispielsweise die alte Bundesbank-Filiale und ein denkmalgeschütztes Haus in der Werderstraße neugestaltet, in Neustadt waren es unter anderem ein altes Kaufhaus und eine Buchbinderei.

Das Corso-Kino kennt der Mannheimer Keza schon seit langem. "Hier habe ich meinen ersten Kinofilm gesehen", sagt der 45-Jährige. Von der guten Lage der Wohnungen, die auch für Studenten in Mannheim interessant sei, ist Keza überzeugt. "Es war aber Zufall, dass wir vor zwei Jahren das Haus kauften, als es im Internet angeboten wurde."

Ausweichquartier für Theater

Schon damals lagen die glorreichen Zeiten des Corso-Kinos, das 1957 eröffnet wurde, lange zurück. In der Nachkriegszeit zählte es zu den meistfrequentiertesten Filmtheatern der Stadt. 1978, als die Besucherzahlen zurückgingen, folgte ein erster Umbau. Dabei wurde die Zahl der Sitzplätze von 560 auf 400 reduziert und dafür eine Bar eingebaut. Im Jahr 2000 zog sich die Mannheimer Spickert-Gruppe als langjähriger Kino-Betreiber zurück. Danach versuchte das Hamburger Unternehmen "Kino Kino Entertainment" sein Glück mit einem "One-Dollar-Kino". Es setzte - letztlich erfolglos - auf Filme, die ein halbes Jahr nach dem bundesweiten Start noch einmal zum günstigen Preis von 2,50 D-Mark gezeigt wurden.

Ab 2007 strömten wieder mehr Besucher in das Haus - aber aus einem anderen Grund: Die Kinoräume dienten drei Jahre lang als Ausweichquartier für das Theater im Pfalzbau, das generalsaniert wurde. Für Schauspiel-Aufführungen mit maximal 200 Besuchern wurde das Kino erneut umgebaut. 230 000 Euro kostete der Einbau einer 135 Quadratmeter großen Bühne. Danach stand das Haus jahrelang leer.

Als Prüfer & Partner das Gebäude vor zwei Jahren übernahm, war "alles noch so, dass wir das Kino sofort wieder hätten in Betrieb nehmen können", erzählt Keza. Nur die Projektoren waren inzwischen so alt geworden, dass es keine Filme für diese Technik gab. Mittlerweile sind alle Kino-Apparate und -utensilien abgeräumt.

Sichtbare Erinnerungen an die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes gibt es künftig dennoch. Alte Film-Werbeplakate werden ebenso in Fluren aufgehängt wie ein Schild mit der Aufforderung "Komm, wir geh'n ins Kino". Zudem wollen die neuen Eigentümer den alten, geschwungenen Corso-Schriftzug wieder über dem Eingangsbereich in die Fassade integrieren - "als Hommage an vergangene Zeiten."