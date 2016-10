Suche nach Vermisstem beginnt

Ludwigshafen. Zwei Tage nach der tödlichen Explosion beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen läuft die Suche nach einem noch Vermissten an. Taucher der Polizei und der Berufsfeuerwehren Ludwigshafen und Mannheim sollten am Mittwochvormittag in einem Hafenbecken nach dem Mann suchen, bei dem es sich um den Matrosen eines Tankschiffs handeln könnte. "Die Taucher besprechen sich im Moment, sie werden gegen 10.30 Uhr, 11.00 Uhr ins Wasser gehen und mit der Suche beginnen", sagte der Ludwigshafener Feuerwehrchef Peter Friedrich. Sobald es ein Ergebnis gebe, werde man darüber informieren. Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen nehmen 17 Taucher von Polizei und Feuerwehr an der Aktion teil, die mehrere Stunden dauern kann.

Am Montagvormittag waren zwei Mitarbeiter der BASF-Werksfeuerwehr bei der Explosion getötet worden. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt, zahlreiche davon schwer. Der Brand mit anschließender Explosion und Folgebränden ereignete sich der BASF zufolge in einem Rohrgraben. Dort liegen zahlreiche Rohre, die Flüssiggase und andere brennbare Flüssigkeiten von und zu den Schiffen transportieren.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat unterdessen die Obduktion der Leichen angeordnet. Bei einem der Männer sei die Identifizierung "noch nicht zweifelsfrei gelungen", sagte Behördenleiter Hubert Ströber. Die Behörde ermittelt von Amts wegen in der Sache wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und fahrlässiger Körperverletzung gegen unbekannt.

Schweigeminute für getötete BASF-Mitarbeiter

Nach der Explosion bei der BASF war für Mittwoch um 12 Uhr eine Schweigeminute für die getöteten Mitarbeiter im Unternehmen angesetzt, sagte eine Sprecherin des Chemieriesen. Zudem wehten die Fahnen auf dem Gelände auf halbmast. Bereits am Dienstag war nach Angaben der Sprecherin ein Kondolenzbuch ausgelegt worden.

Verkehrssituation vor Ort weiter unübersichtlich

Die Verkehrssituation in Ludwigshafen ist derzeit weiter unübersichtlich. Die Polizei und weitere Hilfskräfte sind jedoch um Koordinierung bemüht. Lkw-Fahrer, die wegen des Explosionsunglücks bei der BASF Ludwigshafen derzeit nicht ins Werk einfahren können, sollen ihre Fahrzeuge auf einer Freifläche der früheren amerikanischen Spinelli-Kaserne in Käfertal abstellen. Dabei handelt es sich um ein Areal auf der Käfertaler Seite der Kaserne - die Bauten auf der Feudenheimer seite der Kaserne dienen nämlich als Flüchtlingsunterkunft.

Gestern Abend hatte das Technische Hilfswerk die Fläche vorbereitet. "Das kam ziemlich spontan", so Elke Dudziak, die Ortsbeauftragte des THW Mannheim. Dessen Fachgruppe Beleuchtung installierte Scheinwerfer und baute ein Zelt auf, in dem die Lkw-Fahrer ihre Papiere zeigen können. Das Stromaggregat und weiteres Material lieferte das THW Heidelberg. Insgesamt waren knapp 20 Helfer im Einsatz. Auf dem Gelände soll Platz für bis zu 500 Lastzüge sein.

Trotz allem rechnet die Polizei auch am zweiten Tag nach der Explosion weiterhin mit großflächigen Staus rund um das Tor 15 inb Ludwigshafen. "Die Spitze der Verkehrsbelastung haben wir sicher am Montag erreicht, aber nach wie vor stehen vieles Lkw und warten darauf, abgefertigt zu werden", so ein Sprecher am Mittwoch. Die Polizei rät allen Autofahrern daher, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Da Tor 15 weiterhin gesperrt ist und sämtlicher Lastverkehr über Tor 11 abgefertigt werden muss, ist den Tag über nicht mit einem Abebben des Staus zu rechnen. Wann Tor 15 wieder geöffnet werden kann, war am Mittwochmorgen noch nicht bekannt. (mer/pwr/dls/dpa)