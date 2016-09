Tafel ist an der Kapazitätsgrenze

Deanna Schourdom (Mitte), die seit der Anfangszeit der Tafel vor elf Jahren hilft, gab gestern in der Bayreuther Straße Backwaren an Bedürftige aus. Mit Brot sind die Regale gut bestückt - bei Milch und Joghurt sieht es jedoch mittlerweile ganz anders aus.

"Manchmal haben wir nur 20 Jog-hurtbecher für 60 Familien, auch die Milchbeutel reichen oft nicht für alle", berichtet Stephanie Zimmer, Leiterin der Ludwigshafener Tafel. Der starke Rückgang an gespendeten Molkereiprodukten ist aber nicht die einzige Sorge, die die ehrenamtlichen Helfer umtreibt. Durch den Flüchtlingszustrom nahm auch die Zahl der Bedürftigen zu, die in der Einrichtung in der Bayreuther Straße Lebensmittel erhalten wollen. "In den vergangenen Wochen hatten wir einen Aufnahmestopp für neue Kunden. Denn wir haben die Grenze unserer Kapazitäten erreicht", schildert Zimmer die Situation.

Öffnungszeiten ausgeweitet

"Die Zunahme an Asylbewerbern in der Stadt spüren wir deutlich", sagt Jürgen Hundemer, Vorsitzender der Ehrenamtsbörse Vehra, die seit 2005 die Tafel betreibt. Wegen des hohen Andrangs mussten zwischenzeitlich neue Kunden zwei bis drei Monate lang warten, bis sie in die Kartei aufgenommen werden konnten. Nachdem die Flüchtlingszahlen zurückgegangen sind, wurde der Aufnahmestopp aufgehoben.

Ludwigshafener Tafel Die Tafel ist im Gebäude Bayreuther Straße 35 eingerichtet. Sie ist unter Tel. 0621/59 17 448 erreichbar. Die E-Mail-Adresse lautet ludwigshafener.tafel@t-online.de 90 ehrenamtliche Helfer arbeiten für die Einrichtung. Träger der Tafel ist seit elf Jahren der Verein Förderung des Ehrenamts (Vehra). Um Lebensmittel zu erhalten, müssen sich Bedürftige zuvor bei der Tafel einen Ausweis ausstellen lassen. Voraussetzung dafür ist die Vorlage des Einkommensnachweises aller im Haushalt lebenden Personen. Die Bedürftigen bekommen alle zwei Wochen zu einem festgelegten Termin Lebensmittel. Im Landesverband Rheinland-Pfalz/ Saarland sind 63 Tafeln organisiert - als Vereine oder in Trägerschaft von Sozialdiensten und dem Deutschen Roten Kreuz.

"Mehr als 80 Bedürftige pro Tag können wir bei der Tafel nicht unterstützen, auch wenn generell die Armut in der Stadt zugenommen hat", sagt Zimmer. Für mehr reichen die Lebensmittel nicht, auch der Zeitaufwand der Helfer sei begrenzt. "In der Anfangszeit der Tafel hatten wir nur zweimal pro Woche geöffnet, nun sind es sechs Tage. Und es ist immer brechend voll. Das zeigt, wie stark die Nachfrage gestiegen ist", erzählt Inge Schulz, die seit elf Jahren bei der Ausgabe in der Bayreuther Straße hilft.

Kaum verändert haben sich indes seitdem die Bezugsquellen. Insgesamt 50 Supermärkte und Bäckereien sorgen regelmäßig für Nachschub in den Regalen der Tafel mit Obst, Gemüse, Käse und Wurst. "Brot haben wir immer genügend, aber Molkereiprodukte werden längst nicht mehr so häufig gespendet wie früher. Denn viele Supermärkte verkauften Milch, Quark oder Joghurt, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht ist, lieber noch zum halben Preis im Geschäft", sagt Zimmer.

Mit drei Kühlfahrzeugen von jeweils 3,5 Tonnen Gesamtgewicht sammeln die Helfer die Lebensmittelspenden ein. "Manchmal werden die Fahrzeuge dreimal am Tag voll, manchmal bleiben sie halb leer", verdeutlicht die Tafel-Leiterin die Schwankungen beim Wareneingang. Bisweilen bieten Großhändler kurzfristig auch mal drei Paletten Kekse an, die auf alle Tafel-Einrichtungen in der Pfalz verteilt werden. Weil es immer schwieriger wird, Ehrenamtliche für den täglichen Fahrdienst zu finden, erledigen häufig Ein-Euro-Jobber diese Aufgabe.

Die anderen Tätigkeiten bei der Tafel, die ganz ohne Zuschüsse arbeitet und auf Sponsoren angewiesen ist, übernehmen 90 ehrenamtliche Helfer - fast überwiegend Frauen. Sie packen die verschweißten Äpfel, Salate oder Würstchen aus den Folien und bestücken die Regale. Angeschlagenes oder leicht verdorbenes Obst sortieren sie aus.

Kuchen als Dankeschön

Seit der Anfangszeit der Tafel sind Christa Pflöck und Gerda Hahn dabei: "Wir helfen gerne und kennen unsere Stammkunden. Die meisten sind freundlich und dankbar." Dies gilt auch für eine 27-jährige Alleinerziehende aus der Gartenstadt. Mit Blick auf ihren Korb, der unter anderem mit Streichwurst, Camembert und Pfirsichen gefüllt war, bedankt sie sich überschwänglich.

"Es gibt aber auch andere Kunden mit einem fordernden Ton", erzählt Inge Schulz. Insgesamt dominieren aber bei ihr die positiven Erfahrungen: "Einmal ist eine Frau vorbeigekommen und hat uns als Dankeschön einen selbst gebackenen Zwetschgenkuchen gebracht."